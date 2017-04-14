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    Карасев заявил, что не отказывался от обслуживания матчей РФПЛ

    Арбитр Сергей Карасев заявил, что не обращался с просьбой к председателю департамента судейства и инспектирования РФС Андрею Будогосскому временно не назначать его на матчи РФПЛ. По словам рефери, его отсутствие на поединках внутреннего первенства в последнее время обусловлено несколькими факторами.

    «Я не отказывался от матчей РФПЛ. Да, была информация, будто я попросил, чтобы меня не назначали какое-то время. Но такого на самом деле не было. Просто совпало несколько факторов, из-за которых я выпал из работы на некоторое время.

    Сначала хорошую оценку за матч, обслуженный мной 5 марта, снизили. Из-за этого пришлось пропустить две игры. Дальше была пауза на матчи сборной, а потом я уехал на сборы в рамках подготовки к чемпионату мира. Ну а вчера была игра «Аякс»«Шальке», после чего восстановиться для работы в 23-м туре РФПЛ физически не успею. Вот и выходит, что по совпадению мне не удавалось судить какое-то время матчи нашего первенства.

    Главная проблема в плотном графике. Но я не отказывался судить сам. Надеюсь, меня назначат уже в 24-м туре. Физически я готов отлично, нормативы сдаю чаще, чем сужу. Потом точно смогу отработать матч в следующем туре. Это важно для меня, поскольку нельзя получить назначение на еврокубки, не работая во внутреннем первенстве. В Европе следят за РФПЛ», – сказал Карасев.

    Ранее председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко допустил, что Карасев может получить назначение на встречу 26-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2017 20:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 14 апреля 2017, 22:20

      Ему уже не первый раз ФИФА и УЕФА европейские матчи доверяют...значит видят потенциал, есть определённый уровень...это к вопросу о нашем судейском корпусе...

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      Рейтинг: +423

      Drapik 14 апреля 2017, 21:36

      Чего Вы на Карася накинулись? Кто не ест - тот не какает. В любой работе есть ошибки. Видно, что Карась их старается исправить.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 14 апреля 2017, 21:17

      Бред

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 апреля 2017, 21:15

      Если готов ОТЛИЧНО, то почему не готов судить в 23 туре? Сам себе противоречит!

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      Рейтинг: +6010

      GoldPlayFIFARus9 > Serjoga 14 апреля 2017, 21:31

      Русским по белому же написано. Потому что не успеет восстановится. Логично же,нет?

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > GoldPlayFIFARus9 15 апреля 2017, 12:38

      Так он же готов ОТЛИЧНО! О каком восстановлении может идти речь? Игроки Монако играют через 2 дня на 3-й и все восстанавливаются! А он судья, где постоит, где "трусцой" пробежится-не такая и большая нагрузка как у игроков! Отговорки всё это!

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