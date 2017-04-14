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  • Карасев заявил, что не отказывался от обслуживания матчей РФПЛ

Карасев заявил, что не отказывался от обслуживания матчей РФПЛ

14 апреля 2017, 20:31
6

Арбитр Сергей Карасев заявил, что не обращался с просьбой к председателю департамента судейства и инспектирования РФС Андрею Будогосскому временно не назначать его на матчи РФПЛ. По словам рефери, его отсутствие на поединках внутреннего первенства в последнее время обусловлено несколькими факторами.

«Я не отказывался от матчей РФПЛ. Да, была информация, будто я попросил, чтобы меня не назначали какое-то время. Но такого на самом деле не было. Просто совпало несколько факторов, из-за которых я выпал из работы на некоторое время.

Сначала хорошую оценку за матч, обслуженный мной 5 марта, снизили. Из-за этого пришлось пропустить две игры. Дальше была пауза на матчи сборной, а потом я уехал на сборы в рамках подготовки к чемпионату мира. Ну а вчера была игра «Аякс»«Шальке», после чего восстановиться для работы в 23-м туре РФПЛ физически не успею. Вот и выходит, что по совпадению мне не удавалось судить какое-то время матчи нашего первенства.

Главная проблема в плотном графике. Но я не отказывался судить сам. Надеюсь, меня назначат уже в 24-м туре. Физически я готов отлично, нормативы сдаю чаще, чем сужу. Потом точно смогу отработать матч в следующем туре. Это важно для меня, поскольку нельзя получить назначение на еврокубки, не работая во внутреннем первенстве. В Европе следят за РФПЛ», – сказал Карасев.

Ранее председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко допустил, что Карасев может получить назначение на встречу 26-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (6)
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Serjoga
1492193749
Если готов ОТЛИЧНО, то почему не готов судить в 23 туре? Сам себе противоречит!
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swot1205
1492193859
Бред
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Drapik
1492194965
Чего Вы на Карася накинулись? Кто не ест - тот не какает. В любой работе есть ошибки. Видно, что Карась их старается исправить.
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ProstoPolzovatel
1492197611
Ему уже не первый раз ФИФА и УЕФА европейские матчи доверяют...значит видят потенциал, есть определённый уровень...это к вопросу о нашем судейском корпусе...
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