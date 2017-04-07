Дерби между ЦСКА и «Спартаком» может рассудить Карасев

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко допустил, что матч 26-го тура чемпионата России рассудит Сергей Карасев. По словам Бутенко, арбитр давно не получал назначения на игры РФПЛ.

«Давненько Карасева не назначали на матчи, да. Он пропустил несколько туров. Если Сергея отстранили за ошибку – придется немного пропустить. Но мы его обязательно увидим в ближайшее время.

Почему Карасев, наш лучший арбитр, не судит топовые матчи? У нас во главе таблицы московские клубы. А Карасев в последний раз работал на игре, по-моему, «Анжи» — «Уфа». Но статусность и сложность матча определяются не только именами команд и их положением в турнирной таблице. Основная работа зависит от того, как складывается игра. Зачастую матчи аутсайдеров – самые сложные, потому что командам терять нечего и они ведут себя как раненые звери. А матч ЦСКА – «Зенит», например, едва ли оправдал ожидания многих болельщиков из-за тактики команд. Клубы играли на разрушение, много нарушали правила, а обвинили во всем арбитра, который «засушил» игру.

Я не могу точно вам сказать, почему Карасева назначают на те матчи, на которые его назначают. У нас вверху таблицы две московские команды, и одна из Питера. Это как один из возможных критериев отбора. Впереди ждет дерби ЦСКА – «Спартак» — будет ли там работать Карасев? Вполне возможно, почему бы и нет», — сказал Бутенко.

Напомнми, что дерби пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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