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    «Альфа-Банк» готов выдать кредит российскому ТВ для покупки прав на показ ЧМ-2018

    «Альфа-Банк» готов выделить российским телекомпаниям кредит для покупки прав на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Об этом заявил председатель правления банка Андрей Соколов.

    Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что ФИФА требует за телеправа на ЧМ-2018 120 миллионов долларов.

    «Если в наш банк обратится какой-нибудь телеканал, который попросит кредит на то, чтобы купить трансляции матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций, – мы рассмотрим эту возможность. Мы готовы оказать услугу в установленном порядке. Но пока что никто к нам не обращался», – сказал Соколов.

    Источник: ТАСС

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    13.04.2017 13:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 13 апреля 2017, 15:39

      я не понимаю почему такие конские цены, ведь вроде как мы организаторы и так выкладываемся в стадионы и прочее прочее

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 апреля 2017, 14:39

      этот епан..альфа банк..в сговоре походу..у нас все проходит и мы должны ох..переплачивать..

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 14:10

      Альфа-банк, готов кредитовать телекомпании на 120 миллионов долларов. Весь Альфа-банк не стоит столько.

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