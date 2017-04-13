«Альфа-Банк» готов выдать кредит российскому ТВ для покупки прав на показ ЧМ-2018

«Альфа-Банк» готов выделить российским телекомпаниям кредит для покупки прав на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Об этом заявил председатель правления банка Андрей Соколов.

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что ФИФА требует за телеправа на ЧМ-2018 120 миллионов долларов.

«Если в наш банк обратится какой-нибудь телеканал, который попросит кредит на то, чтобы купить трансляции матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций, – мы рассмотрим эту возможность. Мы готовы оказать услугу в установленном порядке. Но пока что никто к нам не обращался», – сказал Соколов.