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  • «Альфа-Банк» готов выдать кредит российскому ТВ для покупки прав на показ ЧМ-2018

«Альфа-Банк» готов выдать кредит российскому ТВ для покупки прав на показ ЧМ-2018

13 апреля 2017, 13:54
3

«Альфа-Банк» готов выделить российским телекомпаниям кредит для покупки прав на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Об этом заявил председатель правления банка Андрей Соколов.

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что ФИФА требует за телеправа на ЧМ-2018 120 миллионов долларов.

«Если в наш банк обратится какой-нибудь телеканал, который попросит кредит на то, чтобы купить трансляции матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций, – мы рассмотрим эту возможность. Мы готовы оказать услугу в установленном порядке. Но пока что никто к нам не обращался», – сказал Соколов.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (3)
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Болельщик Реал Мадрида
1492081851
Альфа-банк, готов кредитовать телекомпании на 120 миллионов долларов. Весь Альфа-банк не стоит столько.
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Chernyi Lis
1492083542
этот епан..альфа банк..в сговоре походу..у нас все проходит и мы должны ох..переплачивать..
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Benifacto
1492087185
я не понимаю почему такие конские цены, ведь вроде как мы организаторы и так выкладываемся в стадионы и прочее прочее
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