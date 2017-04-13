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    Анчелотти: «Получалось сдерживать Роналду до красной карточки»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» решил Криштиану Роналду. При этом итальянский специалист отметил, что все решится в ответной встрече.

    «Криштиану решил исход сегодняшнего матча. Нам удавалось его сдерживать до красной карточки. Следующая неделя будет трудной. Этот результат еще ни о чем не говорит. «Реал» оставил нам надежду.

    Сегодня нам не очень везло. Не смогли реализовать пенальти. Но мы можем надеяться на лучшее после того, что показали в первом тайме. Не виню Мартинеса, «Реал» контратаковал, ему пришлось фолить. Он очень важен для нас. Надеюсь, что Левандовски и Хуммельс поправятся к ответной игре», – сказал Анчелотти.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2017 08:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 апреля 2017, 11:55

      Да въебали бы ему уж тогда в колено, один хер - удаление висело...Посмотрели бы на очередные слезы педика...

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