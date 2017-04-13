Шмейхель: «Всегда сложно принять поражение, а особенно – такое»

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико» признался, что пенальти в его ворота сломал ход игры. Он подчеркнул, что команде будет не хватать выбывшего из противостояния защитника Роберта Хута из-за перебора желтых карточек.

«Единственный пенальти разрушил нам план на матч. Всегда сложно принять поражение, а особенно – такое. Мы должны были хотя бы забить гол «Атлетико», но теперь нужно думать об ответной встрече.

У нас были шансы забить гол со стандарта. Плюс мы получили несколько ненужных желтых карточек. Нам будет не хватать Хута, он отличный защитник», – сказал Шмейхель.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» закончился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет во вторник, 18 апреля, в 21:45 по московскому времени.