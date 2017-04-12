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  • Стали известны все участники Международного кубка чемпионов-2017

Стали известны все участники Международного кубка чемпионов-2017

12 апреля 2017, 15:50
11

Стал известен состав участников и календарь Международного кубка чемпионов-2017, который пройдет этим летом.

Как сообщает официальный сайт турнира, встречи между командами пройдут в трех странах – в США, Китае и Сингапуре. В нынешнем году участие в соревнованиях примут 14 клубов: «ПСЖ» (Франция), «Реал», «Барселона» (оба – Испания), «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» (все – Англия), «Рома», «Ювентус», «Милан», «Интер» (все – Италия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба – Германия).

США:

19 июля. Рома – ПСЖ

20 июля. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

22 июля. Ист-Ратерфорд. Барселона – Ювентус

22 июля. Орландо. Тоттенхэм – ПСЖ

23 июля. Санта-Клара. Реал – Манчестер Юнайтед

25 июля. Гаррисон. Тоттенхэм – Рома

26 июля. Майами-Гарденс. ПСЖ – Ювентус

26 июля. Лэндовер. Барселона – Манчестер Юнайтед

26 июля. Лос-Анджелес. Реал – Манчестер Сити

29 июля. Майами-Гарденс.Реал – Барселона

29 июля. Нэшвилл. Тоттенхэм – Манчестер Сити

30 июля. Фоксборо. Рома – Ювентус

Китай:

18 июля. Гуанчжоу. Милан – Боруссия

19 июля. Шанхай. Бавария – Арсенал

22 июля. Шэньчжэнь. Бавария – Милан

24 июля. Нанкин. Интер – Милан

Сингапур:

25 июля. Сингапур. Челси – Бавария

27 июля. Сингапур. Бавария – Интер

29 июля. Сингапур. Челси – Интер.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (11)
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Александр Став
1492003245
летняя Лига Чемпионов, состоящая из товарищеских матчей?)
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Аристократ Олжик
1492004288
Сомневаюсь, скорее турнир тех, кому хочется, чтобы тренер их заметил . . . ну и молодежные составы тоже
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Владимир С
1492004971
всем привет
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BorisoW
1492005493
Чемпионов?И когда Тотенхем или Рома чемпионами становились?
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Михас007
1492013221
Ман.сити чемпион
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sergkrasnodar23
1492014436
а где же Зенит ))))))))))))))
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