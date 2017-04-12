Стали известны все участники Международного кубка чемпионов-2017

Стал известен состав участников и календарь Международного кубка чемпионов-2017, который пройдет этим летом.
Как сообщает официальный сайт турнира, встречи между командами пройдут в трех странах – в США, Китае и Сингапуре. В нынешнем году участие в соревнованиях примут 14 клубов: «ПСЖ» (Франция), «Реал», «Барселона» (оба – Испания), «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» (все – Англия), «Рома», «Ювентус», «Милан», «Интер» (все – Италия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба – Германия).
США:
19 июля. Рома – ПСЖ
20 июля. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
22 июля. Ист-Ратерфорд. Барселона – Ювентус
22 июля. Орландо. Тоттенхэм – ПСЖ
23 июля. Санта-Клара. Реал – Манчестер Юнайтед
25 июля. Гаррисон. Тоттенхэм – Рома
26 июля. Майами-Гарденс. ПСЖ – Ювентус
26 июля. Лэндовер. Барселона – Манчестер Юнайтед
26 июля. Лос-Анджелес. Реал – Манчестер Сити
29 июля. Майами-Гарденс.Реал – Барселона
29 июля. Нэшвилл. Тоттенхэм – Манчестер Сити
30 июля. Фоксборо. Рома – Ювентус
Китай:
18 июля. Гуанчжоу. Милан – Боруссия
19 июля. Шанхай. Бавария – Арсенал
22 июля. Шэньчжэнь. Бавария – Милан
24 июля. Нанкин. Интер – Милан
Сингапур:
25 июля. Сингапур. Челси – Бавария
27 июля. Сингапур. Бавария – Интер
29 июля. Сингапур. Челси – Интер.