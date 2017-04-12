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    Стали известны все участники Международного кубка чемпионов-2017

    Стал известен состав участников и календарь Международного кубка чемпионов-2017, который пройдет этим летом.

    Как сообщает официальный сайт турнира, встречи между командами пройдут в трех странах – в США, Китае и Сингапуре. В нынешнем году участие в соревнованиях примут 14 клубов: «ПСЖ» (Франция), «Реал», «Барселона» (оба – Испания), «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» (все – Англия), «Рома», «Ювентус», «Милан», «Интер» (все – Италия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба – Германия).

    США:

    19 июля. Рома – ПСЖ

    20 июля. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

    22 июля. Ист-Ратерфорд. Барселона – Ювентус

    22 июля. Орландо. Тоттенхэм – ПСЖ

    23 июля. Санта-Клара. Реал – Манчестер Юнайтед

    25 июля. Гаррисон. Тоттенхэм – Рома

    26 июля. Майами-Гарденс. ПСЖ – Ювентус

    26 июля. Лэндовер. Барселона – Манчестер Юнайтед

    26 июля. Лос-Анджелес. Реал – Манчестер Сити

    29 июля. Майами-Гарденс.Реал – Барселона

    29 июля. Нэшвилл. Тоттенхэм – Манчестер Сити

    30 июля. Фоксборо. Рома – Ювентус

    Китай:

    18 июля. Гуанчжоу. Милан – Боруссия

    19 июля. Шанхай. Бавария – Арсенал

    22 июля. Шэньчжэнь. Бавария – Милан

    24 июля. Нанкин. Интер – Милан

    Сингапур:

    25 июля. Сингапур. Челси – Бавария

    27 июля. Сингапур. Бавария – Интер

    29 июля. Сингапур. Челси – Интер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 15:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 12 апреля 2017, 19:27

      а где же Зенит ))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 12 апреля 2017, 19:07

      Ман.сити чемпион

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 12 апреля 2017, 16:58

      Чемпионов?И когда Тотенхем или Рома чемпионами становились?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > BorisoW 12 апреля 2017, 18:01

      Рома в сезоне 2000/2001

      0
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      ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW > Black Giz 12 апреля 2017, 20:53

      Так я не об этом.Так можно и Локомотив,Рубин или Динамо туда пригласить.Я о том что глупо каждому турниру вешать ярлык типа кубок или первенство или что-то ещё чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +208

      Александр Став > BorisoW 12 апреля 2017, 21:49

      исходя из этой логики, было бы правильно, если бы одну страну в Лиге представляла одна команда - чемпион - было бы менее зрелищно, но зато у маленьких клубов не ТОП-6 чемпионатов был бы шанс показать себя Европе, а так полно команд, занявших 2-4 места. Турнир не оправдывает названия.

      0
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      Рейтинг: +208

      Александр Став > BorisoW 12 апреля 2017, 21:51

      на наши клубы нет спроса - они малоизвестны и на них не пойдут зрители, не будут смотреть по телеку и не будут покупать сувениры, потому мы им невыгодны)

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW > Александр Став 12 апреля 2017, 22:36

      Вот вот.Хотя по спортивному принципу наши клубы иногда не так плохи.Конечно Германию,Испанию выносим за скобки,но с теми же французами или бритами в принципе на равных.Весь вопрос к подаче чемпа за границей,и здесь бритам и испанцам равных нет.Хотя,опять же на мой взгляд,матчи в нашем чемпе ни чем не уступают первым по таблице уефа.
      Всё дело в рекламе или подаче,не умеют наши клубы и лига в целом стричь купоны как примера или МЮ с Челси.И это печально.............

      1
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      Рейтинг: +3661

      Владимир С 12 апреля 2017, 16:49

      всем привет

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 апреля 2017, 16:38

      Сомневаюсь, скорее турнир тех, кому хочется, чтобы тренер их заметил . . . ну и молодежные составы тоже

      0
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 12 апреля 2017, 16:20

      летняя Лига Чемпионов, состоящая из товарищеских матчей?)

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