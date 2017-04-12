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    Кркич поддержал пострадавшего от взрыва Бартру

    Форвард «Майнца» Боян Кркич пожелал скорейшего выздоровления бывшему партнеру по «Барселоне» Марку Бартре.

    «Передаю Марку Бартре большой привет. Скорее поправляйся, чемпион! Мое уважение «Боруссии» за правильное отношение к ситуации», – написал Кркич в Twitter.

    Напомним, что защитник «Боруссии» пострадал во вторник вечером в результате взрыва возле автобуса команды перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». Медики диагностировали у него перелом и инородное тело в запястье.

    Источник: Twitter

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    12.04.2017 10:52
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