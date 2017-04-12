У Бартры диагностирован перелом и найдено инородное тело в запястье

Защитник «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва около автобуса команды, прооперирован и отпущен домой. Напомним, перед отправлением на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако» вблизи автобуса дортмундцев прогремело три взрыва.

«Официальный диагноз Бартры — перелом и инородное тело в запястье. В настоящее время ему делают операцию. Скорейшего выздоровления, Марк», – говорится в сообщении пресс-службы дортмундского клуба.

Матч «Боруссия» – «Монако» состоится 12 апреля в 19:45 по московскому времени.

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Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное