У Бартры диагностирован перелом и найдено инородное тело в запястье

Защитник «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва около автобуса команды, прооперирован и отпущен домой. Напомним, перед отправлением на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако» вблизи автобуса дортмундцев прогремело три взрыва.
«Официальный диагноз Бартры — перелом и инородное тело в запястье. В настоящее время ему делают операцию. Скорейшего выздоровления, Марк», – говорится в сообщении пресс-службы дортмундского клуба.
Матч «Боруссия» – «Монако» состоится 12 апреля в 19:45 по московскому времени.
Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное
Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд