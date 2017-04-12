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    У Бартры диагностирован перелом и найдено инородное тело в запястье

    Защитник «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва около автобуса команды, прооперирован и отпущен домой. Напомним, перед отправлением на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако» вблизи автобуса дортмундцев прогремело три взрыва.

    «Официальный диагноз Бартры — перелом и инородное тело в запястье. В настоящее время ему делают операцию. Скорейшего выздоровления, Марк», – говорится в сообщении пресс-службы дортмундского клуба.

    Матч «Боруссия» – «Монако» состоится 12 апреля в 19:45 по московскому времени.

    Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    12.04.2017 01:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 12 апреля 2017, 10:30

      Жесть

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 апреля 2017, 07:40

      по ТВ сказали только порезы руки????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3658

      Gudzonilya 12 апреля 2017, 07:17

      Славу богу, что всё обошлось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 апреля 2017, 06:58

      Здоровья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 апреля 2017, 06:32

      бриллиантовая рука

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 12 апреля 2017, 05:27

      Здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Дмитрий ФКСМ 12 апреля 2017, 05:09

      здоровья Марк , и скорейшего выздоровления.

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      Рейтинг: +450

      Houston 12 апреля 2017, 01:19

      ИНородное тело?? Под этим, я так думаю, подразумевается осколок какой нибудь, да?

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      Рейтинг: +1521

      zarsm > Houston 12 апреля 2017, 01:22

      да, судя по всему, стекло

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