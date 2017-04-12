Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дринкуотер: «Попав в Лигу чемпионов, вылетать из нее не хочешь»

    Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер признался, что рассчитывает как можно дальше пройти со своим клубом по турнирной сетке Лиги чемпионов.

    «Я получал удовольствие от каждой минуты игры в Лиге чемпионов. После ухода из «Манчестер Юнайтед» я уже не думал, что когда-нибудь сыграю в Лиге чемпионов. Не думал, что стану чемпионом. Но мы выиграли чемпионат. И теперь не пожалеем сил, чтобы пройти как можно дальше.

    Попав в Лигу чемпионов, вылетать из нее не хочешь. Это один из тех моментов карьеры, которого ты так ждешь и на который потом можешь оглядываться с удовлетворением», – сказал Дринкуотер.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2017, 09:42

      не хочется но придется все равно когда нибудь и вряд ли когда либо теперь Лестер снова туда попадет но все возможно в футболе все бывает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11