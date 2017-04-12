Дринкуотер: «Попав в Лигу чемпионов, вылетать из нее не хочешь»

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер признался, что рассчитывает как можно дальше пройти со своим клубом по турнирной сетке Лиги чемпионов.

«Я получал удовольствие от каждой минуты игры в Лиге чемпионов. После ухода из «Манчестер Юнайтед» я уже не думал, что когда-нибудь сыграю в Лиге чемпионов. Не думал, что стану чемпионом. Но мы выиграли чемпионат. И теперь не пожалеем сил, чтобы пройти как можно дальше.

Попав в Лигу чемпионов, вылетать из нее не хочешь. Это один из тех моментов карьеры, которого ты так ждешь и на который потом можешь оглядываться с удовлетворением», – сказал Дринкуотер.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.