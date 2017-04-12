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    Пьянич назвал Буффона лучшим вратарем планеты

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мнением о первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0), а также высказал мнение об игре голкипера Джанлуиджи Буффона.

    «Мы довольны победой, но это не значит, что все закончено. Все помнят, что «Барселона» сделала в ответной встрече с «ПСЖ». Мы должны не допустить подобного. Сегодня мы сыграли хорошо, но в ответной игре нужно быть осторожными. В составе соперника выступают великолепные игроки. Нам нужно будет постараться забить также, как и сегодня. Можно сказать, что сегодняшний матч был первом таймом нашего противостояния.

    Буффон? В нашей команде выступает лучший вратарь планеты. Нам важно иметь за плечами такого голкипера», – сказал футболист.

    Ответная встреча состоится 19 апреля в Испании.

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    Источник: BBC

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    12.04.2017 01:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 апреля 2017, 08:12

      Да

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 12 апреля 2017, 09:46

      Спокойствие вратаря - это 90% успешной игры обороны. Буффон - это цемент обороны, это китайская стена, это спасительная атмосфера Ювы. БУФФОНИЩЕЕЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 12 апреля 2017, 08:05

      Буффон уже долгие годы доказывает, что он лучший!!!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 апреля 2017, 07:24

      Одним из лучших это точно,вчера он это опять доказал

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 12 апреля 2017, 02:09

      а Юве на данный момент и часам в целом, лучшая команда планеты.

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Juve1897 12 апреля 2017, 08:38

      загнул!

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