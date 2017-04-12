Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пьянич назвал Буффона лучшим вратарем планеты

12 апреля 2017, 01:47
8

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мнением о первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0), а также высказал мнение об игре голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Мы довольны победой, но это не значит, что все закончено. Все помнят, что «Барселона» сделала в ответной встрече с «ПСЖ». Мы должны не допустить подобного. Сегодня мы сыграли хорошо, но в ответной игре нужно быть осторожными. В составе соперника выступают великолепные игроки. Нам нужно будет постараться забить также, как и сегодня. Можно сказать, что сегодняшний матч был первом таймом нашего противостояния.

Буффон? В нашей команде выступает лучший вратарь планеты. Нам важно иметь за плечами такого голкипера», – сказал футболист.

Ответная встреча состоится 19 апреля в Испании.

Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»

Источник: BBC
Лига чемпионов Ювентус Барселона Буффон Джанлуиджи Пьянич Миралем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Juve1897
1491952195
а Юве на данный момент и часам в целом, лучшая команда планеты.
Ответить
ЮЗИК
1491971070
Одним из лучших это точно,вчера он это опять доказал
Ответить
Серега М.
1491973532
Буффон уже долгие годы доказывает, что он лучший!!!
Ответить
neveldomha
1491979565
Спокойствие вратаря - это 90% успешной игры обороны. Буффон - это цемент обороны, это китайская стена, это спасительная атмосфера Ювы. БУФФОНИЩЕЕЕ!!!
Ответить
Александр ЗА
1492060342
Да
Ответить
Главные новости
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
4
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
7
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Все новости
Все новости
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+