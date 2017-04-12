Пьянич назвал Буффона лучшим вратарем планеты

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мнением о первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0), а также высказал мнение об игре голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Мы довольны победой, но это не значит, что все закончено. Все помнят, что «Барселона» сделала в ответной встрече с «ПСЖ». Мы должны не допустить подобного. Сегодня мы сыграли хорошо, но в ответной игре нужно быть осторожными. В составе соперника выступают великолепные игроки. Нам нужно будет постараться забить также, как и сегодня. Можно сказать, что сегодняшний матч был первом таймом нашего противостояния.

Буффон? В нашей команде выступает лучший вратарь планеты. Нам важно иметь за плечами такого голкипера», – сказал футболист.

Ответная встреча состоится 19 апреля в Испании.

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