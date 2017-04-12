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    Инфантино: «ФИФА внимательно следит за развитием событий в Дортмунде»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал слова поддержки жителям Дортмунда и «Боруссии» после случившегося взрыва в районе автобуса команды, которая направлялась на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако».

    «После сегодняшних тревожных событий мысли каждого в ФИФА с жителями Дортмунда и болельщиками «Боруссии» и «Монако». Мы внимательно следим за состоянием Марка Бартры и желаем ему скорейшего выздоровления. ФИФА осуждает инцидент в Дортмунде. Мы все ждем дальнейших подробностей и развития событий», – сказал функционер.

    Встреча «Боруссия» – «Монако» состоится 12 апреля в Дортмунде. Начало матча в 19:45 по московскому времени.

    Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

    Источник: ФИФА

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    12.04.2017 01:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 апреля 2017, 08:22

      И после всего этого иностранцы спрашивают: " А можно ли выходить на улицу ночью?" , хотя их гостиница в центре Москвы...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 апреля 2017, 07:38

      Однако в России спокойней футболистам...

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 апреля 2017, 07:27

      Там уже и без ФИФА есть кому занялся этим делом

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 12 апреля 2017, 02:42

      политики - твари, хватит уже играть людскими душами!!! не пора ли уже вместе объединиться и одолеть эту террористическую мразь. хватит уже делить наш шарик на сферы влияния, это наш общий мир, так давайте дружить!!!! не факт, что взрыв в Дортмунде - это "классический" теракт, возможно дело рук тупых фанатиков, но все же.

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