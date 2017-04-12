Инфантино: «ФИФА внимательно следит за развитием событий в Дортмунде»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал слова поддержки жителям Дортмунда и «Боруссии» после случившегося взрыва в районе автобуса команды, которая направлялась на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако».

«После сегодняшних тревожных событий мысли каждого в ФИФА с жителями Дортмунда и болельщиками «Боруссии» и «Монако». Мы внимательно следим за состоянием Марка Бартры и желаем ему скорейшего выздоровления. ФИФА осуждает инцидент в Дортмунде. Мы все ждем дальнейших подробностей и развития событий», – сказал функционер.

Встреча «Боруссия» – «Монако» состоится 12 апреля в Дортмунде. Начало матча в 19:45 по московскому времени.

Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное