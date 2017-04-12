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  • Инфантино: «ФИФА внимательно следит за развитием событий в Дортмунде»

Инфантино: «ФИФА внимательно следит за развитием событий в Дортмунде»

12 апреля 2017, 01:22
4

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал слова поддержки жителям Дортмунда и «Боруссии» после случившегося взрыва в районе автобуса команды, которая направлялась на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако».

«После сегодняшних тревожных событий мысли каждого в ФИФА с жителями Дортмунда и болельщиками «Боруссии» и «Монако». Мы внимательно следим за состоянием Марка Бартры и желаем ему скорейшего выздоровления. ФИФА осуждает инцидент в Дортмунде. Мы все ждем дальнейших подробностей и развития событий», – сказал функционер.

Встреча «Боруссия» – «Монако» состоится 12 апреля в Дортмунде. Начало матча в 19:45 по московскому времени.

Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

Источник: ФИФА
Лига чемпионов Боруссия Д Монако Бартра Марк Инфантино Джанни
Комментарии (4)
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sergey_86-76
1491954167
политики - твари, хватит уже играть людскими душами!!! не пора ли уже вместе объединиться и одолеть эту террористическую мразь. хватит уже делить наш шарик на сферы влияния, это наш общий мир, так давайте дружить!!!! не факт, что взрыв в Дортмунде - это "классический" теракт, возможно дело рук тупых фанатиков, но все же.
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Михаил Шевченко
1491971265
Там уже и без ФИФА есть кому занялся этим делом
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пряник929
1491971885
Однако в России спокойней футболистам...
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filosof sparty
1491974571
И после всего этого иностранцы спрашивают: " А можно ли выходить на улицу ночью?" , хотя их гостиница в центре Москвы...
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