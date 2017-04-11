Широков: «Назвал бы «Спартак» фаворитом матча с «Зенитом», но из-за травм красно-белых шансы команд равны»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». По мнению Широкова, команды имеют в этом поединке равные шансы на успех.

«Думаю, что Каррера поставит Промеса чистым форвардом в матче с «Зенитом». А к нему в пару – Попова или Мельгарехо. У Попова, на мой взгляд, побольше шансов сыграть в старте. Вариантов немного. Да, есть еще Давыдов, но вряд ли Каррера сделает ставку на Дениса. Думаю, в отсутствие Зе Луиша и Луиса Адриано шансы «Спартака» и «Зенита» на победу равны. Но если бы все футболисты были в строю, фаворитом назвал бы «Спартак», — сказал Широков.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». За восемь туров до конца сезона красно-белые опережают петербуржцев на восемь очков в турнирной таблице.