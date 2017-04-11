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    Мутко надеется, что Карасев все же будет работать на Кубке конфедераций

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что российский арбитр Сергей Карасев не сможет работать на Кубке конфедераций. Напомним, это связано с тем, что Карасев будет работать на матчах другого крупного турнира – чемпионата мира для игроков до 20 лет.

    «Я с ним поговорил на эту тему. Просто у ФИФА такой подход: все топовые арбитры едут судить чемпионат мира среди юношей. ФИФА хочет пропустить их через все турниры на пути к ЧМ-2018. И я поддерживаю Карасева. Нужно ехать туда, куда его отправляют.

    Но он, кстати, успеет вернуться в Россию, и, может, каким-то образом будет работать на Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

    Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2017 07:28
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