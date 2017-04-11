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    Джикия будет играть за сборную России

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил о намерении выступать за национальную команду России. Грузинское происхождение позволяет 23-летнему футболисту играть за команду Грузии.

    – Вам Станислав Черчесов ни минуты не дал сыграть. Объяснял, почему?

    – Он не должен мне ничего объяснять. Как он посчитает нужным, так и будет. Не выпустили – не расстраиваюсь. Значит – буду больше тренироваться, чтобы дали шанс. Что в сборной, что в «Спартаке» хороший подбор игроков, серьезная конкуренция. Но все зависит только от меня.

    – Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс недавно сказал, что хотел бы видеть вас в команде. Это тема пока не закрыта?

    – Закрыта. Я сделал выбор в пользу сборной России.

    – Какие цели ставите перед собой?

    – На данный момент – закрепиться в основном составе «Спартака». В остальном двигаемся поэтапно.

    Экс-игрок «Амкара» подписал контракт с московским клубом в декабре 2016 года. На счету Джикии один матч в составе команды Массимо Карреры.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.04.2017 00:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2017, 09:20

      Уже приглашают, так что шансы сыграть есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 апреля 2017, 07:22

      Матч с уфой от играл хорошо. Посмотрим как пойдет игра у него дальше. Пускай теснит и старта кого-нибудь из иностранцев))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Д Альбертини 11 апреля 2017, 09:34

      Пока самый явный кандидат на потесниться - Кутепов

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2017, 03:10

      Молодец Георгий.
      Опыт и труд, всё перетрут.
      Удачи !!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 11 апреля 2017, 00:53

      удачи в дальнейшей карьере

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Freux 11 апреля 2017, 00:49

      неплохой игрок,как говорится ему есть куда рости

      2
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      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > Freux 11 апреля 2017, 00:54

      получше Кутепова
      да и всех остальных защитников у Спартака
      .

      -1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Робинзон 11 апреля 2017, 11:11

      НЕ просто получше, а на порядок лучше. Кутепов вообще защитник без школы, при отборе мяча всегда включает руки. Чисто отбирать мяч не умеет, да и с выбором позиции проблемы. Джикия явно получше

      0
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