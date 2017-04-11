Джикия будет играть за сборную России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил о намерении выступать за национальную команду России. Грузинское происхождение позволяет 23-летнему футболисту играть за команду Грузии.

– Вам Станислав Черчесов ни минуты не дал сыграть. Объяснял, почему?

– Он не должен мне ничего объяснять. Как он посчитает нужным, так и будет. Не выпустили – не расстраиваюсь. Значит – буду больше тренироваться, чтобы дали шанс. Что в сборной, что в «Спартаке» хороший подбор игроков, серьезная конкуренция. Но все зависит только от меня.

– Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс недавно сказал, что хотел бы видеть вас в команде. Это тема пока не закрыта?

– Закрыта. Я сделал выбор в пользу сборной России.

– Какие цели ставите перед собой?

– На данный момент – закрепиться в основном составе «Спартака». В остальном двигаемся поэтапно.

Экс-игрок «Амкара» подписал контракт с московским клубом в декабре 2016 года. На счету Джикии один матч в составе команды Массимо Карреры.