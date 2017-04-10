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  • Молло: «От матча со «Спартаком» зависит очень многое, все в «Зените» это понимают»

Молло: «От матча со «Спартаком» зависит очень многое, все в «Зените» это понимают»

10 апреля 2017, 18:48
9

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло подчеркнул, что судьба чемпионской гонки для петербуржцев во многом будет зависеть он результата матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Также француз подчеркнул, что лимит на легионеров, из-за которого игрок нечасто выходит на поле, является для него проблемой.

В нынешнем сезоне в составе сине-бело-голубых Молло принял участие лишь в двух встречах РФПЛ.

– Однажды вы организовали три гола в ворота «Зенита». Нынешние партнеры вам об этом напоминают?

– Нет. Мы профессионалы, выходим на поле и думаем только о том, как помочь своей команде победить. Тогда я играл за «Крылья Советов». Это был действительно хороший матч для меня, мы одержали важную победу. Сейчас я здесь и буду делать все, чтобы выигрывал «Зенит».

– Еще в начале декабря вы играли со «Спартаком» за «Крылья Советов» и разгромили его. Скоро придется вновь встретиться с московской командой. Какие ожидания от матча?

– «Зенит» – команда с духом победителя. Мы способны выигрывать каждый матч, вне зависимости от соперника. Что тут говорить, от игры в Москве зависит очень многое. Все зенитовцы это прекрасно понимают.

– В условиях лимита на легионеров в «Зените» очень жесткая конкуренция за место в основе. Вы знали об этом, но в нашу команду перешли. Почему?

– Скажу честно, лимит – большая проблема для меня. А что касается конкуренции, то без нее невозможно совершенствоваться.

После 22-х туров «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на восемь очков. Поединок между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится в воскресенье, 16 апреля.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Молло Йоан
Комментарии (9)
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Мары
1491839548
От этого матча много зависит ? Нда. Видимо зенитовцам за победу дают ни как всем три очка, а сразу 10.
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ufos73
1491840990
С душком победителя? ))
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paracetamol
1491842875
Понимашь, Йоан, если обыграть спам, то Луческу могут оставить еще на год. Может лучше просто слить?
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Диктор
1491844104
Все понимают-..............но сделать ничего не могут.
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polt
1491847941
И не могут, и не сделают если даже очень захотят. Зенит разлагается и уже не боеспособен. Одни разговоры на публику.
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slavа0508
1491852377
Да но для Спартака это будет рядовой матч,,,побеждать надо но не критично и проиграть,,,,чемпионство не будет решаться в этой игре
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OldenVad
1491852814
Зенит остается сильным соперником и не стоит его недооценивать!
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