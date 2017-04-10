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    Молло: «От матча со «Спартаком» зависит очень многое, все в «Зените» это понимают»

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло подчеркнул, что судьба чемпионской гонки для петербуржцев во многом будет зависеть он результата матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Также француз подчеркнул, что лимит на легионеров, из-за которого игрок нечасто выходит на поле, является для него проблемой.

    В нынешнем сезоне в составе сине-бело-голубых Молло принял участие лишь в двух встречах РФПЛ.

    – Однажды вы организовали три гола в ворота «Зенита». Нынешние партнеры вам об этом напоминают?

    – Нет. Мы профессионалы, выходим на поле и думаем только о том, как помочь своей команде победить. Тогда я играл за «Крылья Советов». Это был действительно хороший матч для меня, мы одержали важную победу. Сейчас я здесь и буду делать все, чтобы выигрывал «Зенит».

    – Еще в начале декабря вы играли со «Спартаком» за «Крылья Советов» и разгромили его. Скоро придется вновь встретиться с московской командой. Какие ожидания от матча?

    – «Зенит» – команда с духом победителя. Мы способны выигрывать каждый матч, вне зависимости от соперника. Что тут говорить, от игры в Москве зависит очень многое. Все зенитовцы это прекрасно понимают.

    – В условиях лимита на легионеров в «Зените» очень жесткая конкуренция за место в основе. Вы знали об этом, но в нашу команду перешли. Почему?

    – Скажу честно, лимит – большая проблема для меня. А что касается конкуренции, то без нее невозможно совершенствоваться.

    После 22-х туров «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на восемь очков. Поединок между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится в воскресенье, 16 апреля.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.04.2017 18:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 10 апреля 2017, 22:33

      Зенит остается сильным соперником и не стоит его недооценивать!

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 10 апреля 2017, 22:26

      Да но для Спартака это будет рядовой матч,,,побеждать надо но не критично и проиграть,,,,чемпионство не будет решаться в этой игре

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 апреля 2017, 21:12

      И не могут, и не сделают если даже очень захотят. Зенит разлагается и уже не боеспособен. Одни разговоры на публику.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2017, 20:08

      Все понимают-..............но сделать ничего не могут.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 апреля 2017, 19:47

      Понимашь, Йоан, если обыграть спам, то Луческу могут оставить еще на год. Может лучше просто слить?

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 апреля 2017, 19:16

      С душком победителя? ))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 18:52

      От этого матча много зависит ?
      Нда. Видимо зенитовцам за победу дают ни как всем три очка, а сразу 10.

      -1
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