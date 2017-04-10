Левандовски не тренировался с «Баварией» накануне матча с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отсутствовал на сегодняшней тренировке мюнхенцев. Напомним, что поляк получил повреждение плеча в матче 28-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1).

По информации источника, участие 28-летнего футболиста в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с «Реалом» остается под вопросом. Ранее главный тренер красных Карло Анчелотти заявил, что форвард выйдет на поле во встрече против королевского клуба.

Матч «Бавария» – «Реал» состоится в среду, 12 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. Ответный поединок пройдет в Мадриде 19 числа.