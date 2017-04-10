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    Левандовски не тренировался с «Баварией» накануне матча с «Реалом»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отсутствовал на сегодняшней тренировке мюнхенцев. Напомним, что поляк получил повреждение плеча в матче 28-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1).

    По информации источника, участие 28-летнего футболиста в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с «Реалом» остается под вопросом. Ранее главный тренер красных Карло Анчелотти заявил, что форвард выйдет на поле во встрече против королевского клуба.

    Матч «Бавария» – «Реал» состоится в среду, 12 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. Ответный поединок пройдет в Мадриде 19 числа.

    Источник: AS

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    10.04.2017 18:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 11 апреля 2017, 00:05

      Роберт Левандовски тренировался сегодня по индивидуальной программе. Алаба, Мартинес и Роббен тоже. Игроков берегут.

      Не нужно создавать панику.

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      Рейтинг: +56

      footbil 10 апреля 2017, 18:11

      Бавария и без Левандовски круто смотрится

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