Левандовски сыграет с «Реалом», несмотря на повреждение

ИСПАНЦЫ держится пока.А остальные пусть напрягается.Может увидим испанскую дерби под названием ЛЧ.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, что в игре против дортмундской «Боруссии» польский форвард получил ушиб плеча, из-за которого был заменен.
«Левандовски действительно получил небольшое повреждение, но в среду он будет готов», – сказал главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.
Встреча между «Баварией» и «Реалом» пройдет 12 апреля на «Альянц Арене»