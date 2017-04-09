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    Левандовски сыграет с «Реалом», несмотря на повреждение

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, что в игре против дортмундской «Боруссии» польский форвард получил ушиб плеча, из-за которого был заменен.

    «Левандовски действительно получил небольшое повреждение, но в среду он будет готов», – сказал главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.

    Встреча между «Баварией» и «Реалом» пройдет 12 апреля на «Альянц Арене»

    Источник: ФК «Бавария»

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    09.04.2017 12:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 9 апреля 2017, 16:06

      ИСПАНЦЫ держится пока.А остальные пусть напрягается.Может увидим испанскую дерби под названием ЛЧ.

      -1
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 9 апреля 2017, 13:18

      Ставлю на Левандовского мин 1 гол!)

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > ЧИНГИСХАН 90 9 апреля 2017, 14:37

      В этом году думаю испанских команд в финале не будет

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