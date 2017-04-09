Левандовски сыграет с «Реалом», несмотря на повреждение

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, что в игре против дортмундской «Боруссии» польский форвард получил ушиб плеча, из-за которого был заменен.

«Левандовски действительно получил небольшое повреждение, но в среду он будет готов», – сказал главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.

Встреча между «Баварией» и «Реалом» пройдет 12 апреля на «Альянц Арене»