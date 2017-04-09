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    Перес провел переговоры с агентом о переходе из «Монако» в «Реал» Бернарду Силвы

    Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес провел переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешом.

    Также сообщается, что в услугах 22-летнего португальца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Действующий контракт Силвы с «Монако» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых в Лиге 1 29 матчей, занеся себе в актив шесть голов и семь результативных передач.

    Источник: Skysports

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    09.04.2017 00:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      MGG 9 апреля 2017, 08:06

      Добротный игрок

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