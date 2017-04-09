Перес провел переговоры с агентом о переходе из «Монако» в «Реал» Бернарду Силвы

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес провел переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешом.

Также сообщается, что в услугах 22-летнего португальца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующий контракт Силвы с «Монако» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых в Лиге 1 29 матчей, занеся себе в актив шесть голов и семь результативных передач.