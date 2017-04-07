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    Кроос сообщил, что до Зидана в «Реале» была не очень хорошая обстановка

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Зинедина Зидана. Немецкий хавбек подчеркнул, что специалист положительно повлиял на обстановку в мадридской команде.

    «Зидан оказал на команду огромное влияние с тех пор, как возглавил ее. Уже 15 месяцев, как мы работаем под его руководством. До Зидана обстановка в «Реале» была не лучшей. Однако старт у него получился очень успешным.

    Он создал отличный микроклимат и обозначил совершенно другой путь работы», – сказал Кроос.

    Напомним, что под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Источник: УЕФА

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    07.04.2017 17:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 8 апреля 2017, 08:12

      Хорошо что времена Рафы Бенитаса прошли, прям не хочется вспоминать эти времена...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Vaval 7 апреля 2017, 18:10

      Слава богу, что Беню уволили

      0
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