Кроос сообщил, что до Зидана в «Реале» была не очень хорошая обстановка

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Зинедина Зидана. Немецкий хавбек подчеркнул, что специалист положительно повлиял на обстановку в мадридской команде.

«Зидан оказал на команду огромное влияние с тех пор, как возглавил ее. Уже 15 месяцев, как мы работаем под его руководством. До Зидана обстановка в «Реале» была не лучшей. Однако старт у него получился очень успешным.

Он создал отличный микроклимат и обозначил совершенно другой путь работы», – сказал Кроос.

Напомним, что под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.