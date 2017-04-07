Кроос сообщил, что до Зидана в «Реале» была не очень хорошая обстановка

Хорошо что времена Рафы Бенитаса прошли, прям не хочется вспоминать эти времена...
Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Зинедина Зидана. Немецкий хавбек подчеркнул, что специалист положительно повлиял на обстановку в мадридской команде.
«Зидан оказал на команду огромное влияние с тех пор, как возглавил ее. Уже 15 месяцев, как мы работаем под его руководством. До Зидана обстановка в «Реале» была не лучшей. Однако старт у него получился очень успешным.
Он создал отличный микроклимат и обозначил совершенно другой путь работы», – сказал Кроос.
Напомним, что под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.