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  • Семин: «Мне нравится, что сейчас «Локомотив» – управляемая команда»

Семин: «Мне нравится, что сейчас «Локомотив» – управляемая команда»

6 апреля 2017, 21:16
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о работе и перспективах московского клуба в нынешнем сезоне. По словам российского специалиста, на данный момент красно-зеленые являются управляемой командой.

Отметим, что сейчас «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 27 очков. В финале Кубка России железнодорожники сыграют против «Урала».

– Для вас всегда было важно работать с управляемой командой. «Локомотив» сейчас такой?

– Да. Как раз в этом плане мне все очень нравится. Шероховатости были, но без них в футболе никак. Работали – устранили. И ротация обязательно будет в связи с большим количеством матчей, говорю я для тех, кто не очень доволен своим игровым временем. Критерий очень простой: выигрываешь конкуренцию – выходишь на поле.

– Три очка до зоны еврокубков – цель?

– Цель. И вызов.

– Коротко, но ясно. Чего сейчас больше не хватает «Локомотиву» – сыгранности или кадров?

– Идеальной ситуации в принципе не бывает. Сегодня мы должны делать акцент на страсть и результат в каждом матче. Ошибки при таком подходе можно простить.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (3)
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Fanfurik
1491506958
Семин верим в команду
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Kurt Broot
1491508225
надо брать Кубок Палыч!!!правильно не давай им спуска.
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ProLOKO
1491540760
Ну пока играем на фарте. Но улучшения в команде заметны и это радует. Надеемся на дальнейший прогресс.
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