Семин: «Мне нравится, что сейчас «Локомотив» – управляемая команда»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о работе и перспективах московского клуба в нынешнем сезоне. По словам российского специалиста, на данный момент красно-зеленые являются управляемой командой.

Отметим, что сейчас «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 27 очков. В финале Кубка России железнодорожники сыграют против «Урала».

– Для вас всегда было важно работать с управляемой командой. «Локомотив» сейчас такой?

– Да. Как раз в этом плане мне все очень нравится. Шероховатости были, но без них в футболе никак. Работали – устранили. И ротация обязательно будет в связи с большим количеством матчей, говорю я для тех, кто не очень доволен своим игровым временем. Критерий очень простой: выигрываешь конкуренцию – выходишь на поле.

– Три очка до зоны еврокубков – цель?

– Цель. И вызов.

– Коротко, но ясно. Чего сейчас больше не хватает «Локомотиву» – сыгранности или кадров?

– Идеальной ситуации в принципе не бывает. Сегодня мы должны делать акцент на страсть и результат в каждом матче. Ошибки при таком подходе можно простить.