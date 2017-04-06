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    Семин: «Мне нравится, что сейчас «Локомотив» – управляемая команда»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о работе и перспективах московского клуба в нынешнем сезоне. По словам российского специалиста, на данный момент красно-зеленые являются управляемой командой.

    Отметим, что сейчас «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 27 очков. В финале Кубка России железнодорожники сыграют против «Урала».

    – Для вас всегда было важно работать с управляемой командой. «Локомотив» сейчас такой?

    – Да. Как раз в этом плане мне все очень нравится. Шероховатости были, но без них в футболе никак. Работали – устранили. И ротация обязательно будет в связи с большим количеством матчей, говорю я для тех, кто не очень доволен своим игровым временем. Критерий очень простой: выигрываешь конкуренцию – выходишь на поле.

    – Три очка до зоны еврокубков – цель?

    – Цель. И вызов.

    – Коротко, но ясно. Чего сейчас больше не хватает «Локомотиву» – сыгранности или кадров?

    – Идеальной ситуации в принципе не бывает. Сегодня мы должны делать акцент на страсть и результат в каждом матче. Ошибки при таком подходе можно простить.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.04.2017 21:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ProLOKO 7 апреля 2017, 07:52

      Ну пока играем на фарте. Но улучшения в команде заметны и это радует. Надеемся на дальнейший прогресс.

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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 6 апреля 2017, 22:50

      надо брать Кубок Палыч!!!правильно не давай им спуска.

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 6 апреля 2017, 22:29

      Семин верим в команду

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