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    Президент «Урала»: «На Дзюбу порой столько грязи льется, его можно понять»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который обрушился с критикой на футбольных болельщиков. По его словам, футболиста просто прорвало после долгого молчания.

    – Слова нападающего «Зенита» и сборной России Дзюбы вызвали широкий резонанс: «У нас болельщики с огромным пузом и кривыми ногами любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна». Как вы восприняли этот монолог?

    – Неоднозначно. Может быть, Артем высказался резковато. Мы все-таки играем для болельщиков. Но нужно и его понять. На него порой столько грязи льется… А у Дзюбы все это копилось, копилось, и вот таким образом вылилось наружу, прорвало. Ну сколько можно такое слушать?

    – То есть понимаете его раздражение?

    – Я знаю Артема. Он всегда очень серьезно относится к тренировкам, игре. Он никогда не халявит, в любой команде пашет. Везде старается быть бандюганом в хорошем смысле этого слова, всегда и везде старается забивать. В «Спартаке», в «Томи», в «Ростове», сейчас в «Зените», в сборной. Зачем его поливать грязью? Это наш футболист, других у нас нет! У нас в стране иногда людям позволено говорить очень многое – про все и про всех. Но ведь футболисты потом это читают, им обидно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2017 07:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +893

      Krics 6 апреля 2017, 21:12

      Жизнь - бумеранг, что запустишь, то и получишь, чем больше трындит, тем больше получает, его дело голы забивать, а трындеть оставь политикам.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 6 апреля 2017, 16:06

      дерево как гавно--не тонет

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 6 апреля 2017, 13:47

      Можно подумать на него просто так "столько грязи льется" ... Что заслужил, то и получает, тупое ПОЛЕНО с прямыми ногами ... "прорвало" у него ... канализацию разве что с фекалиями у него прорвало ... меньше хайло будет разевать ...

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 апреля 2017, 13:17

      Бедный Дзюба. Если парня со всех сторон обложили, то пусть не стесняется.Пусть завязывает с футболом и идёт работать на какую нибудь стройку например.О, пусть Крестовский к чемпионату достраивает.Кто ему доктор ? Нет же.Чувак упорно делает вид, что он футболист,, а его почитатели готовы его в жопу расцеловать даже если этот футболёр просто голимое дно.
      Феерические долбоёбы !

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2017, 10:49

      Что заслужил -то и льется.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 апреля 2017, 09:41

      значит болельщиков опускать можно, их много? а шлюба один? его ни-ни? норма отношение так-то....

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 апреля 2017, 09:19

      В Англии давно бы уже досталось Дзюбе за такие высказывания в адрес болельщиков. А в России он знает, что бабки идут в карман и больше ничего не надо. Можно говорить все что угодно и творить все что угодно. То что он забил Лихтенштейну куча голов, а на ЕВРО ни одного не забил, для меня не удивление. Одно только балобольство и все, поэтому Капелло его и не брал, одни шуточки да высказывания про тренеришек и т.д. Какой он капитан, Луческу ты свехнулся???

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Nesterenko 6 апреля 2017, 09:24

      А ты, что в Англии долго жил? Недоволен, подавай в суд, кто тебе не дает.
      Сам оскорбляешь Луческу.

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > vladimir-7 6 апреля 2017, 10:48

      Ты видимо дилетант. С тобой даже спорить не буду.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 апреля 2017, 09:19

      распиаренная бездарь...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2017, 08:48

      Иванов: я знаю Дзюбу,но откуда ты его знаешь ты что с ним в бане мылся а чтобы грязи не лилось скромнее надо быть и играть лучше а если не можешь лучше то и не выпендривайся,почему про Прудникова или Портнягина ничего не пишут и ничего не говорят хотя те еще те деревяшки просто они не высовываются где не попадя а этот возомнил себя супер форвардом

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 апреля 2017, 08:04

      ---понять то можно,отмыться сложно.
      ps Адвокатам на заметку:дыма ,без огня не бывает...это раз!
      Второе: глас народа-глас божий!

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > alex1951 6 апреля 2017, 10:51

      Это ты народу Германии 33-го расскажи.)

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