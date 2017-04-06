Президент «Урала»: «На Дзюбу порой столько грязи льется, его можно понять»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который обрушился с критикой на футбольных болельщиков. По его словам, футболиста просто прорвало после долгого молчания.

– Слова нападающего «Зенита» и сборной России Дзюбы вызвали широкий резонанс: «У нас болельщики с огромным пузом и кривыми ногами любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна». Как вы восприняли этот монолог?

– Неоднозначно. Может быть, Артем высказался резковато. Мы все-таки играем для болельщиков. Но нужно и его понять. На него порой столько грязи льется… А у Дзюбы все это копилось, копилось, и вот таким образом вылилось наружу, прорвало. Ну сколько можно такое слушать?

– То есть понимаете его раздражение?

– Я знаю Артема. Он всегда очень серьезно относится к тренировкам, игре. Он никогда не халявит, в любой команде пашет. Везде старается быть бандюганом в хорошем смысле этого слова, всегда и везде старается забивать. В «Спартаке», в «Томи», в «Ростове», сейчас в «Зените», в сборной. Зачем его поливать грязью? Это наш футболист, других у нас нет! У нас в стране иногда людям позволено говорить очень многое – про все и про всех. Но ведь футболисты потом это читают, им обидно.