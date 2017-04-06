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  • Президент «Урала»: «На Дзюбу порой столько грязи льется, его можно понять»

Президент «Урала»: «На Дзюбу порой столько грязи льется, его можно понять»

6 апреля 2017, 07:54
14

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который обрушился с критикой на футбольных болельщиков. По его словам, футболиста просто прорвало после долгого молчания.

– Слова нападающего «Зенита» и сборной России Дзюбы вызвали широкий резонанс: «У нас болельщики с огромным пузом и кривыми ногами любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна». Как вы восприняли этот монолог?

– Неоднозначно. Может быть, Артем высказался резковато. Мы все-таки играем для болельщиков. Но нужно и его понять. На него порой столько грязи льется… А у Дзюбы все это копилось, копилось, и вот таким образом вылилось наружу, прорвало. Ну сколько можно такое слушать?

– То есть понимаете его раздражение?

– Я знаю Артема. Он всегда очень серьезно относится к тренировкам, игре. Он никогда не халявит, в любой команде пашет. Везде старается быть бандюганом в хорошем смысле этого слова, всегда и везде старается забивать. В «Спартаке», в «Томи», в «Ростове», сейчас в «Зените», в сборной. Зачем его поливать грязью? Это наш футболист, других у нас нет! У нас в стране иногда людям позволено говорить очень многое – про все и про всех. Но ведь футболисты потом это читают, им обидно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
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alex1951
1491455095
---понять то можно,отмыться сложно. ps Адвокатам на заметку:дыма ,без огня не бывает...это раз! Второе: глас народа-глас божий!
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Garrincha58
1491457686
Иванов: я знаю Дзюбу,но откуда ты его знаешь ты что с ним в бане мылся а чтобы грязи не лилось скромнее надо быть и играть лучше а если не можешь лучше то и не выпендривайся,почему про Прудникова или Портнягина ничего не пишут и ничего не говорят хотя те еще те деревяшки просто они не высовываются где не попадя а этот возомнил себя супер форвардом
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bolela_16
1491459541
распиаренная бездарь...
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Nesterenko
1491459553
В Англии давно бы уже досталось Дзюбе за такие высказывания в адрес болельщиков. А в России он знает, что бабки идут в карман и больше ничего не надо. Можно говорить все что угодно и творить все что угодно. То что он забил Лихтенштейну куча голов, а на ЕВРО ни одного не забил, для меня не удивление. Одно только балобольство и все, поэтому Капелло его и не брал, одни шуточки да высказывания про тренеришек и т.д. Какой он капитан, Луческу ты свехнулся???
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piligrim1986
1491460878
значит болельщиков опускать можно, их много? а шлюба один? его ни-ни? норма отношение так-то....
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Диктор
1491464969
Что заслужил -то и льется.
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Мары
1491473849
Бедный Дзюба. Если парня со всех сторон обложили, то пусть не стесняется.Пусть завязывает с футболом и идёт работать на какую нибудь стройку например.О, пусть Крестовский к чемпионату достраивает.Кто ему доктор ? Нет же.Чувак упорно делает вид, что он футболист,, а его почитатели готовы его в жопу расцеловать даже если этот футболёр просто голимое дно. Феерические долбоёбы !
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Atom2020
1491475678
Можно подумать на него просто так "столько грязи льется" ... Что заслужил, то и получает, тупое ПОЛЕНО с прямыми ногами ... "прорвало" у него ... канализацию разве что с фекалиями у него прорвало ... меньше хайло будет разевать ...
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nik55
1491483974
дерево как гавно--не тонет
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Krics
1491502378
Жизнь - бумеранг, что запустишь, то и получишь, чем больше трындит, тем больше получает, его дело голы забивать, а трындеть оставь политикам.
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