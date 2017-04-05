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    Бундеслига. Голы Верхага и Алтынтопа не спасли «Аугсбург» от поражения в матче с «Ингольштадтом»

    «Ингольштадт» на выезде переиграл «Аугсбург» со счетом 3:2 в матче 27 тура чемпионата Германии. В составе команды Майка Валпургиса отличились Сонни Киттель и дважды Альмог Коэн, а у гостей забили Пол Верхаг и Халил Алтынтоп.

    Команды остались на 16 и 17 местах в турнирной таблице соответственно.

    Результаты параллельных встреч представлены ниже.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 27 тур

    Аугсбург — Ингольштадт — 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Киттель, 24; 0:2 – Коэн, 35; 0:3 – Коэн, 67; 1:3 – Верхаг, 76; 2:3 – Алтынтоп, 82.

    Вольфсбург — Фрайбург — 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Нидерлехнер, 78.

    Боруссия — Герта — 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 — Бенеш, 16.

    Дармштадт — Байер — 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Брандт, 15; 0:2 — Фолланд, 56.

    Майнц — РБ Лейпциг — 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сабитцер, 48; 0:2 – Вернер, 52; 1:2 – Самперио (с пенальти), 69; 1:3 – Кейта, 81.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2017 23:01
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