Сенникову хотелось бы, чтобы футболисты сборной России выступали в европейских топ-лигах

по моему мнению только 2 молодых парня могут хорошо заиграть в топ 4 чемпионатах, Зобнин и Миранчук, первый вообще в опорке рвёт и мечет как против Бельгии, Кот-д’Ивуара и он единственный по которому было видно что для человека значит футбол и игра за сборную, ну а у второго очень хорошая техника и игра в пас, хорошо видит поле, думаю если они захотят играть в хорошем топ клубе из топ 4, они докажут это всем, что они достойны.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций 2017 года. По мнению Сенникова, это важный турнир для российской национальной команды.
«Кубок конфедераций – очень важный турнир для сборной, это официальные матчи. Мы должны увидеть ту сборную, которая будет готовиться к матчам домашнего ЧМ-2018. Это будет проверка перед главным турниром. Хотелось бы, чтобы футболисты национальной команды выступали в европейских топ-лигах. На это было бы приятно смотреть», – сказал Сенников.
Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля этого года.