Сенникову хотелось бы, чтобы футболисты сборной России выступали в европейских топ-лигах

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций 2017 года. По мнению Сенникова, это важный турнир для российской национальной команды.

«Кубок конфедераций – очень важный турнир для сборной, это официальные матчи. Мы должны увидеть ту сборную, которая будет готовиться к матчам домашнего ЧМ-2018. Это будет проверка перед главным турниром. Хотелось бы, чтобы футболисты национальной команды выступали в европейских топ-лигах. На это было бы приятно смотреть», – сказал Сенников.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля этого года.