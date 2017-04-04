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    Сенникову хотелось бы, чтобы футболисты сборной России выступали в европейских топ-лигах

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций 2017 года. По мнению Сенникова, это важный турнир для российской национальной команды.

    «Кубок конфедераций – очень важный турнир для сборной, это официальные матчи. Мы должны увидеть ту сборную, которая будет готовиться к матчам домашнего ЧМ-2018. Это будет проверка перед главным турниром. Хотелось бы, чтобы футболисты национальной команды выступали в европейских топ-лигах. На это было бы приятно смотреть», – сказал Сенников.

    Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля этого года.

    Источник: Спорт FM

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    04.04.2017 23:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 5 апреля 2017, 00:04

      по моему мнению только 2 молодых парня могут хорошо заиграть в топ 4 чемпионатах, Зобнин и Миранчук, первый вообще в опорке рвёт и мечет как против Бельгии, Кот-д’Ивуара и он единственный по которому было видно что для человека значит футбол и игра за сборную, ну а у второго очень хорошая техника и игра в пас, хорошо видит поле, думаю если они захотят играть в хорошем топ клубе из топ 4, они докажут это всем, что они достойны.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma > STAFOR13 5 апреля 2017, 06:52

      Согласен, если только они не растратят энергию на покупку Бентли и гонки по встречке.

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 4 апреля 2017, 23:21

      сам то чего не играл

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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 апреля 2017, 23:19

      Хотеть не вредно.
      Сначала платим несуразно много, затем игрок развращается на таком бабле, а потом хотим чтоб он в топ лигах рос ?

      -3
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