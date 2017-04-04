Игуаин заявил, что «Ювентус» намерен обыграть «Барселону» и выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». По словам футболиста, команда намерена пройти каталонский клуб и выиграть турнир.

«Этот год как никогда подходить для «Ювентуса», чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я шел в этот клуб за этим. Лига чемпионов – это мечта, которую нужно воплотить в реальность. Но нельзя забывать, что мы боремся за чемпионский титул и Кубок Италии. Нам предстоит сыграть с «Барселоной». В Париже, когда испанцы проиграли «ПСЖ», был просто неудачный день. Второй раз такое не повторится», – сказал аргентинец.

Первая встреча состоится 11 апреля в Италии.