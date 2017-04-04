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    Игуаин заявил, что «Ювентус» намерен обыграть «Барселону» и выиграть Лигу чемпионов

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». По словам футболиста, команда намерена пройти каталонский клуб и выиграть турнир.

    «Этот год как никогда подходить для «Ювентуса», чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я шел в этот клуб за этим. Лига чемпионов – это мечта, которую нужно воплотить в реальность. Но нельзя забывать, что мы боремся за чемпионский титул и Кубок Италии. Нам предстоит сыграть с «Барселоной». В Париже, когда испанцы проиграли «ПСЖ», был просто неудачный день. Второй раз такое не повторится», – сказал аргентинец.

    Первая встреча состоится 11 апреля в Италии.

    Источник: AS

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    04.04.2017 21:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -186

      Protosser 5 апреля 2017, 09:30

      А, нихрена себе?) То есть - такие планы? Неожиданно)

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 апреля 2017, 00:27

      Да будет так , удачи !!!!!

      0
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 4 апреля 2017, 23:01

      На словах все хороши а на поле ? Забыл как от Наполи соскочили ?

      -1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > LERMONTOV 5 апреля 2017, 09:29

      "соскочили"? "Отскочили, ты имел в виду?
      И если не в теме - лучше помалкивать, знаешь?..
      Часть игроков основы было припасено на Барсу как раз.
      Не было Барцальи, Алвеса, Сандро.. Дибала вышел только на 10 минут.

      -1
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV > Protosser 5 апреля 2017, 15:57

      Ну извини если ты хочешь показать стабильной игры то надо играть а не сидеть в защите ! Да и против Барсы твои ребятки не помогут (разве что Сандро)

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 21:53

      Я хочу чтоб Ювентус выиграл ЛЧ только из за Буффона. Чтоб эта легенда в этом клубе поднял кубок. За все заслуги.

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