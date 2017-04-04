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  • Нобоа: «Нужно выяснить, почему «Ростов» не забивает уже четыре матча»

Нобоа: «Нужно выяснить, почему «Ростов» не забивает уже четыре матча»

4 апреля 2017, 08:54
8

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился наблюдениями от матча 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0). Хавбек посетовал на плохую реализацию моментов у своей команды, но отметил хорошую игру в оборонительной линии.

«Сегодня нас подвела реализация голевых моментов. «Ростов» не забивает уже четыре матча, нужно уделить этому внимание, выяснить причины. Все-таки без голов — невозможно побеждать. Отмечу еще, что мы качественно сыграли в защите.

Мы сохраняем шансы на попадание в Лигу Европы. В лидирующей части таблицы образовалась большая плотность, до еврокубковых мест нам не хватает пару очков. Следующая встреча с «Локомотивом» станет важнейшей. Нам нужно выиграть в остальных домашних встречах. Тем самым, стоит улучшить завершение атак», – сказал Нобоа.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (8)
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T 72
1491286753
Потому что все в защите
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ALeX-161-rus
1491287476
Для начала кому то нужно в пустые ворота попадать научиться.
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vgarakh
1491313726
Не надо шума, все будет нормально!!! Временная невезуха, со всеми бывает, то же самое творится и с Краснодаром.
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zico2205
1491315199
Госпожа Удача отвернулась от Ростова...Столько моментов и ...........Нужен первый гол и снова все пойдет ....Или Бердыев четки потерял???????????
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