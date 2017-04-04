Нобоа: «Нужно выяснить, почему «Ростов» не забивает уже четыре матча»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился наблюдениями от матча 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0). Хавбек посетовал на плохую реализацию моментов у своей команды, но отметил хорошую игру в оборонительной линии.

«Сегодня нас подвела реализация голевых моментов. «Ростов» не забивает уже четыре матча, нужно уделить этому внимание, выяснить причины. Все-таки без голов — невозможно побеждать. Отмечу еще, что мы качественно сыграли в защите.

Мы сохраняем шансы на попадание в Лигу Европы. В лидирующей части таблицы образовалась большая плотность, до еврокубковых мест нам не хватает пару очков. Следующая встреча с «Локомотивом» станет важнейшей. Нам нужно выиграть в остальных домашних встречах. Тем самым, стоит улучшить завершение атак», – сказал Нобоа.