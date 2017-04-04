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    Нобоа: «Нужно выяснить, почему «Ростов» не забивает уже четыре матча»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился наблюдениями от матча 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0). Хавбек посетовал на плохую реализацию моментов у своей команды, но отметил хорошую игру в оборонительной линии.

    «Сегодня нас подвела реализация голевых моментов. «Ростов» не забивает уже четыре матча, нужно уделить этому внимание, выяснить причины. Все-таки без голов — невозможно побеждать. Отмечу еще, что мы качественно сыграли в защите.

    Мы сохраняем шансы на попадание в Лигу Европы. В лидирующей части таблицы образовалась большая плотность, до еврокубковых мест нам не хватает пару очков. Следующая встреча с «Локомотивом» станет важнейшей. Нам нужно выиграть в остальных домашних встречах. Тем самым, стоит улучшить завершение атак», – сказал Нобоа.

    Источник: Rusfootball.info

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    04.04.2017 08:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 апреля 2017, 17:13

      Госпожа Удача отвернулась от Ростова...Столько моментов и ...........Нужен первый гол и снова все пойдет ....Или Бердыев четки потерял???????????

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 апреля 2017, 16:48

      Не надо шума, все будет нормально!!! Временная невезуха, со всеми бывает, то же самое творится и с Краснодаром.

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 4 апреля 2017, 09:31

      Для начала кому то нужно в пустые ворота попадать научиться.

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 4 апреля 2017, 09:19

      Потому что все в защите

      -1
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