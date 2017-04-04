Червиченко: «Думал, что арбитр не остановит матч, пока «Спартак» не забьет «Оренбургу» третий мяч»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход встречи 21 тура чемпионата России между московским клубом и «Оренбургом» (3:2). Нападающий Квинси Промес забил победный гол на пятой добавленной минуте.

«Меня не удивил результат сегодняшнего матча и события в середине второго тайма. Игроки «Спартака» почувствовали себя королями, такое бывает. После счета 2:2 судья свистел только в сторону хозяев. Я удивлен, что он добавил всего шесть минут. Думал, что арбитр добавит минут восемь или не остановит матч, пока «Спартак» не забьет третий мяч. Все было по сценарию.



Игроки «Оренбурга» — молодцы, они бились. Благой Георгиев – недоделанный футболист, который на 94-й минуте начал обыгрывать всю команду. Решил один весь «Спартак» обыграть, вместо того чтобы выбить мяч на другую половину поля. Гости молодцы, да и хозяева поля молодцы. У «Спартака» появился шанс, и он его использовал. В этом сезоне это самый фартовый клуб, трудно с чем-то сравнить его удачу», — считает Червиченко.

Команда Массимо Карреры набрала 48 очков и продолжила лидерство в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА и «Зенита» составляет шесть баллов.