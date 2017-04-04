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  • Червиченко: «Думал, что арбитр не остановит матч, пока «Спартак» не забьет «Оренбургу» третий мяч»

Червиченко: «Думал, что арбитр не остановит матч, пока «Спартак» не забьет «Оренбургу» третий мяч»

4 апреля 2017, 01:43
35

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход встречи 21 тура чемпионата России между московским клубом и «Оренбургом» (3:2). Нападающий Квинси Промес забил победный гол на пятой добавленной минуте.

«Меня не удивил результат сегодняшнего матча и события в середине второго тайма. Игроки «Спартака» почувствовали себя королями, такое бывает. После счета 2:2 судья свистел только в сторону хозяев. Я удивлен, что он добавил всего шесть минут. Думал, что арбитр добавит минут восемь или не остановит матч, пока «Спартак» не забьет третий мяч. Все было по сценарию.

Игроки «Оренбурга» — молодцы, они бились. Благой Георгиев – недоделанный футболист, который на 94-й минуте начал обыгрывать всю команду. Решил один весь «Спартак» обыграть, вместо того чтобы выбить мяч на другую половину поля. Гости молодцы, да и хозяева поля молодцы. У «Спартака» появился шанс, и он его использовал. В этом сезоне это самый фартовый клуб, трудно с чем-то сравнить его удачу», — считает Червиченко.

Команда Массимо Карреры набрала 48 очков и продолжила лидерство в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА и «Зенита» составляет шесть баллов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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RON72
1491260658
Судья добавил по делу.игроки оренбурга тянули время как могли.с 80 по 90 только и делали что лежали на газоне
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erma
1491269918
Червиченко тошно, что на развалинах ЕГО Спартака кто-то строит новый, приличный клуб. Стыдно, господин Ч.
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Диктор
1491278433
Опять червяк бредятину несет-уже просто смешно над убогим.
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Бмв525
1491280014
Мдааа уж .. Спартак чемпион ???????????? Народ вы охренели !!!?? ЩЯс подождите ЦСКА ЗЕНИТ РОСТОВ УФА ждут Спартака у себя . Ели обыграли Оренбург тоже мне чемпионы
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Бмв525
1491280392
Особенно этот лапоухий Кутепов завалил соперника на газон и потом начал добивать его как в борьбе . Придурок а потом ещё такую морду делает что типо я не виноват . Я посмотрел бы как он бы это с дзюбой или с цезарем навасом сделал . По ушам бы сразу получил олень ( народ вы конечно извините но грязно он сыграл ладно бы извинился и признал бы вину нет он ещё и спорить начал )
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filosof sparty
1491284015
Вот этой жирной гадкой жабе и тем кто думает в подобном ключе, хочу сказать! Вы можете передёргивать свой стручок, что в зеркале, но вот факты передёргивать НЕ НАДО!!! Вы бл, мужики, или так, насрали!???? Что Вы несёте!? Просто как мерзкие бестолковые истерички... Ну не любите Вы Спартак, это нормально, ну так оставайтесь мужчинами, критикуйте по делу, повод Спартак обязательно предоставит! Нет, Вы как тёлки, лишь бы высрать! Вот где Ваша логика, бл!??? Был бы у Спартака такой нереальный фарт, было бы совсем по другому! -Забили бы ещё несколько наших голевых моментов - Не залетел бы этот красивейший мяч в девятку от команды, которая забивает по праздникам! - Не отменили бы наш гол! Да многое было бы по другому!!! Вот кто здесь может написать, только откровенно, что Оренбург наиграл на ничью!?????? С удовольствием бы набил Вам рожу и знаете почему я в этом так уверен? Не потому что я такой крутой, а потому что я уверен, что вы не мужики, так как нормальный уважающий себя мужик такую хню нести не будет!!! А теперь можете минусовать и оставлять свои бабские коменты...
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Daxa 09
1491284085
Там только замен было на три минуты а сколько лежали и сколько раз врачи выбегали так что пусть толстый не гонит да ещё и гол отменили если за такую барьбу голы отменять то у Дзюбы ноль забитых было бы а с угловых ни одна команда бы не забила что то в лч таких отменённых голов не видно
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Chernyi Lis
1491284458
забили на 5ой..а добавили то 6!не тянул судья так то..
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MDAR
1491285203
Журналистам посоветовыл бы не общаться с недочеловеком....
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inzek
1491290232
уважения к червяку и раньше "ноль" было, так теперь и вообще в "минус" ушло! и эта гнида была президентом клуба...пздц
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