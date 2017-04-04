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    Червиченко: «Думал, что арбитр не остановит матч, пока «Спартак» не забьет «Оренбургу» третий мяч»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход встречи 21 тура чемпионата России между московским клубом и «Оренбургом» (3:2). Нападающий Квинси Промес забил победный гол на пятой добавленной минуте.

    «Меня не удивил результат сегодняшнего матча и события в середине второго тайма. Игроки «Спартака» почувствовали себя королями, такое бывает. После счета 2:2 судья свистел только в сторону хозяев. Я удивлен, что он добавил всего шесть минут. Думал, что арбитр добавит минут восемь или не остановит матч, пока «Спартак» не забьет третий мяч. Все было по сценарию.

    Игроки «Оренбурга» — молодцы, они бились. Благой Георгиев – недоделанный футболист, который на 94-й минуте начал обыгрывать всю команду. Решил один весь «Спартак» обыграть, вместо того чтобы выбить мяч на другую половину поля. Гости молодцы, да и хозяева поля молодцы. У «Спартака» появился шанс, и он его использовал. В этом сезоне это самый фартовый клуб, трудно с чем-то сравнить его удачу», — считает Червиченко.

    Команда Массимо Карреры набрала 48 очков и продолжила лидерство в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА и «Зенита» составляет шесть баллов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2017 01:43
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 4 апреля 2017, 16:08

      Главпетух раскукарекался...

      -1
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      Рейтинг: +121

      vog 4 апреля 2017, 13:41

      Это беспозвоночное в своем репертуаре.Если бы Георгиев и Дюриш не валялись по полю без причины,плюс замены,глядишь и судья бы не добавил 6 минут.

      0
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      Рейтинг: +27

      private51 4 апреля 2017, 11:03

      Замены по 30 сек это 3 минуты а остальное на усмотрение судьи и в зависимости его взглядов ...захочет 1 минуты на всё даст а захочет и 6 минут .. НИГДЕне определенно точно скоко дать ВОТ СУДЬЯ И РЕШАЕТ!!! А Спартак вэтом сезоне необычайно фартовый какой матч на последних секундах вырывает...посмотрим как с Щенитом Ростовом и ЦСКА сыграет и как судьи ьудут РЕШАТЬ!!!

      1
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      Рейтинг: +1159

      inzek 4 апреля 2017, 10:17

      уважения к червяку и раньше "ноль" было, так теперь и вообще в "минус" ушло! и эта гнида была президентом клуба...пздц

      4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 апреля 2017, 09:49

      Оренбург -молодцы!!!

      2
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 4 апреля 2017, 08:53

      Журналистам посоветовыл бы не общаться с недочеловеком....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Спартакушка 4 апреля 2017, 08:45

      Ненавижу его!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 4 апреля 2017, 08:40

      забили на 5ой..а добавили то 6!не тянул судья так то..

      0
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 4 апреля 2017, 08:34

      Там только замен было на три минуты а сколько лежали и сколько раз врачи выбегали так что пусть толстый не гонит да ещё и гол отменили если за такую барьбу голы отменять то у Дзюбы ноль забитых было бы а с угловых ни одна команда бы не забила что то в лч таких отменённых голов не видно

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 апреля 2017, 08:33

      Вот этой жирной гадкой жабе и тем кто думает в подобном ключе, хочу сказать! Вы можете передёргивать свой стручок, что в зеркале, но вот факты передёргивать НЕ НАДО!!! Вы бл, мужики, или так, насрали!???? Что Вы несёте!? Просто как мерзкие бестолковые истерички... Ну не любите Вы Спартак, это нормально, ну так оставайтесь мужчинами, критикуйте по делу, повод Спартак обязательно предоставит! Нет, Вы как тёлки, лишь бы высрать!
      Вот где Ваша логика, бл!??? Был бы у Спартака такой нереальный фарт, было бы совсем по другому!
      -Забили бы ещё несколько наших голевых моментов
      - Не залетел бы этот красивейший мяч в девятку от команды, которая забивает по праздникам!
      - Не отменили бы наш гол!
      Да многое было бы по другому!!! Вот кто здесь может написать, только откровенно, что Оренбург наиграл на ничью!?????? С удовольствием бы набил Вам рожу и знаете почему я в этом так уверен? Не потому что я такой крутой, а потому что я уверен, что вы не мужики, так как нормальный уважающий себя мужик такую хню нести не будет!!!
      А теперь можете минусовать и оставлять свои бабские коменты...

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Ardenn 4 апреля 2017, 08:54

      Очень обоснованно и с аргументами))), почти по мужски, ПОЧТИ

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