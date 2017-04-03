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    Шалимов: «Результатом матча с «Ростовом» доволен, ведь мы могли и проиграть»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о матче своей команды против «Ростова» (0:0) в 21 туре РФПЛ.

    – Выезд тяжелый, команда квалифицированная, держит борьбу. У нас были моменты, надо было их использовать. В любой игре есть моменты положительные, есть отрицательные.

    – Смолов провел все 90 минут после травмы. Почему Вандерсон в конце не вышел, например?

    – Мы не хотели ничего менять, только убирали тех, кто «подсел». Например, Мамаев в концовке.

    – В целом, как складывалась игра, вы довольны результатом?

    – В целом да, ведь мы могли и проиграть. Единственное, обидно, что в начале игры у нас первых были моменты.

    По итогам встречи «быки» остались на четвертом месте в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2017 22:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 4 апреля 2017, 00:11

      Шалимов: «Результатом матча с «Ростовом» доволен....
      А вот болельщики НЕ ДОВОЛЬНЫ !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 4 апреля 2017, 00:10

      Очень жаль, что не хотели...Выигрывать надо батенька...Игру надо менять... надо играть на победу...

      -1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 апреля 2017, 00:00

      "Мы не хотели ничего менять, только убирали тех, кто «подсел». Например, Мамаев в концовке"... . Он не способен ничего менять и никогда, кстати, этого не отрицал. Тактика Шалимова, не мешать команде, а давно Краснодару нужен тренер!

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