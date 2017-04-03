Шалимов: «Результатом матча с «Ростовом» доволен, ведь мы могли и проиграть»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о матче своей команды против «Ростова» (0:0) в 21 туре РФПЛ.

– Выезд тяжелый, команда квалифицированная, держит борьбу. У нас были моменты, надо было их использовать. В любой игре есть моменты положительные, есть отрицательные.

– Смолов провел все 90 минут после травмы. Почему Вандерсон в конце не вышел, например?

– Мы не хотели ничего менять, только убирали тех, кто «подсел». Например, Мамаев в концовке.

– В целом, как складывалась игра, вы довольны результатом?

– В целом да, ведь мы могли и проиграть. Единственное, обидно, что в начале игры у нас первых были моменты.

По итогам встречи «быки» остались на четвертом месте в турнирной таблице.