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    Васильков: «Не стоит искать виновных в травме Дзагоева, он сам рвался в бой»

    Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков подчеркнул, что травма полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, полученная им в контрольном матче национальной команды против Бельгии (3:3), не является результатом чьей-то вины. По словам медика, армеец сам принял решение выйти на поле, а доктора и главный тренер не стали препятствовать этому.

    Напомним, 26-летний хавбек повредился уже на 17-й минуте встречи с «красными дьяволами» и был сразу же заменен.

    «Виноватых здесь искать нельзя. Все заключается в тройственном союзе: главный тренер – футболист – медицинский штаб. Все мнения взвешиваются, определяется доля риска. И эта тройка нерушимая говорит: да или нет. Не надо тут никого обвинять, Алан и сам рвался в бой. Такова наша спортивная жизнь», – сказал Васильков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 17:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 4 апреля 2017, 07:16

      Так то правильно. Но выздоровление Дзагоеву!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 3 апреля 2017, 19:24

      Синдром Роббена. Техничные футболисты более подвержены травмам. Надо учитывать, т. Черчесов.

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