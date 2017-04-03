Васильков: «Не стоит искать виновных в травме Дзагоева, он сам рвался в бой»

Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков подчеркнул, что травма полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, полученная им в контрольном матче национальной команды против Бельгии (3:3), не является результатом чьей-то вины. По словам медика, армеец сам принял решение выйти на поле, а доктора и главный тренер не стали препятствовать этому.

Напомним, 26-летний хавбек повредился уже на 17-й минуте встречи с «красными дьяволами» и был сразу же заменен.

«Виноватых здесь искать нельзя. Все заключается в тройственном союзе: главный тренер – футболист – медицинский штаб. Все мнения взвешиваются, определяется доля риска. И эта тройка нерушимая говорит: да или нет. Не надо тут никого обвинять, Алан и сам рвался в бой. Такова наша спортивная жизнь», – сказал Васильков.