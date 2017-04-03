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Самедов признался, что год назад его звали в Китай

3 апреля 2017, 13:07
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Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в интервью «Российской газете» заявил, что год назад мог продолжить карьеру в Китае. К футболисту проявляли интерес клубы из местной Суперлиги, однако он ответил отказом.

– В одном из интервью вы сказали, что зарплаты у российских футболистов нынче такие, что им нет особого резона уезжать в Европу...

– На самом деле, я выразился не совсем так. Я сказал, что, может быть, одна из причин того, что ребята не уезжают, – хорошие зарплаты в России. Хотя я знаю, что есть определенный интерес к определенным игрокам. А написали так, будто я утверждаю: зачем уезжать, здесь и так все хорошо. Вообще причины разные могут быть. Многое зависит от возраста, от того, какие у человека приоритеты.

– Ходили слухи, что вас в Китай звали...

– Где-то год назад звонили, сказали, что есть интерес. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет.

– Это было самое экзотическое предложение в вашей карьере?

– Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор.

Напомним, Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» минувшей зимой. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 32-летний игрок принял участие в 18-ти матчах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (1)
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sochi-2013
1491224240
Судя по заголовку, переезд в Китай, происходит в результате каких-то постыдных действий, и приглашение туда равно склонению к ....(каждый в меру своей испорченности).
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