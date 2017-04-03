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    Самедов признался, что год назад его звали в Китай

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в интервью «Российской газете» заявил, что год назад мог продолжить карьеру в Китае. К футболисту проявляли интерес клубы из местной Суперлиги, однако он ответил отказом.

    – В одном из интервью вы сказали, что зарплаты у российских футболистов нынче такие, что им нет особого резона уезжать в Европу...

    – На самом деле, я выразился не совсем так. Я сказал, что, может быть, одна из причин того, что ребята не уезжают, – хорошие зарплаты в России. Хотя я знаю, что есть определенный интерес к определенным игрокам. А написали так, будто я утверждаю: зачем уезжать, здесь и так все хорошо. Вообще причины разные могут быть. Многое зависит от возраста, от того, какие у человека приоритеты.

    – Ходили слухи, что вас в Китай звали...

    – Где-то год назад звонили, сказали, что есть интерес. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет.

    – Это было самое экзотическое предложение в вашей карьере?

    – Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор.

    Напомним, Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» минувшей зимой. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 32-летний игрок принял участие в 18-ти матчах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2017 13:07
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 3 апреля 2017, 15:57

      Судя по заголовку, переезд в Китай, происходит в результате каких-то постыдных действий, и приглашение туда равно склонению к ....(каждый в меру своей испорченности).

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