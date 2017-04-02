Примера. «Валенсия» крупно обыграла «Депортиво», Файр не забил пенальти

Матч 29 игрового дня Ла Лиги между «Валенсией» и «Депортиво» завершился победой хозяев со счетом 3:0. В составе «летучих мышей» отличились Эсекьель Гарай и Жоао Канселу, а Рауль Альбентоса забил в свои ворота. В дебюте встречи Файкал Файр не реализовал одиннадцатиметровый.

Хозяева набрали 33 очка и поднялись на 13 место в турнирной таблице. Клуб из Ла-Коруньи с 27 баллами остался на 15 строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 29 тур

Валенсия — Депортиво — 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Гарай, 10; 2:0 — Альбентоса (в свои ворота), 29; 3:0 — Канселу, 90+1.

Незабитые пенальти: нет — Файр, 8.

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