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    Примера. «Валенсия» крупно обыграла «Депортиво», Файр не забил пенальти

    Матч 29 игрового дня Ла Лиги между «Валенсией» и «Депортиво» завершился победой хозяев со счетом 3:0. В составе «летучих мышей» отличились Эсекьель Гарай и Жоао Канселу, а Рауль Альбентоса забил в свои ворота. В дебюте встречи Файкал Файр не реализовал одиннадцатиметровый.

    Хозяева набрали 33 очка и поднялись на 13 место в турнирной таблице. Клуб из Ла-Коруньи с 27 баллами остался на 15 строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 29 тур

    Валенсия — Депортиво — 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 — Гарай, 10; 2:0 — Альбентоса (в свои ворота), 29; 3:0 — Канселу, 90+1.

    Незабитые пенальти: нет — Файр, 8.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 21:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 4 апреля 2017, 11:56

      Поздравляю

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