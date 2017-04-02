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    Голкипер «Валенсии» Диего Алвеш — лидер по количеству отбитых пенальти в Европе за последние три сезона

    «Валенсия» обыграл «Депортиво» в матче 29 тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

    В начале первого тайма голкипер «летучих мышей» Диего Алвеш отразил пенальти в исполнении Файчала Файра.

    Бразилец парировал 11 пенальти с начала сезона 2013/14. Показатель является ведущим среди вратарей топ-5 европейских чемпионатов.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Алвеш принял участие в 28 матчах. «Валенсия» занимает 13 место в турнирной таблице.

    Источник: Squawka Football

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    02.04.2017 20:57
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