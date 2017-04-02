Голкипер «Валенсии» Диего Алвеш — лидер по количеству отбитых пенальти в Европе за последние три сезона

«Валенсия» обыграл «Депортиво» в матче 29 тура чемпионата Испании со счетом 3:0.
В начале первого тайма голкипер «летучих мышей» Диего Алвеш отразил пенальти в исполнении Файчала Файра.
Бразилец парировал 11 пенальти с начала сезона 2013/14. Показатель является ведущим среди вратарей топ-5 европейских чемпионатов.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Алвеш принял участие в 28 матчах. «Валенсия» занимает 13 место в турнирной таблице.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Squawka Football