Радимов: «Играет Москва и Питер, а судья приезжает из Владивостока. Это комично»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги матча 29-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (1:2), а также высказался на тему судейства в данной встрече.

– Почему у «Зенита-2» игра стала получаться только во втором тайме?

– Когда забивают быстрый гол, всегда тяжело. Допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход игры. «Спартак» в первом тайме нас полностью переиграл.

– Почему сделали замену уже по ходу первого тайма?

– Из этой зоны гол забили и еще два не забили. Плюс крайний защитник желтую карточку получил. Не хватало еще, чтобы его удалили.

– Обоюдные удаления во втором тайме повлияли на ход матча?

– Стало больше пространства на поле.

– Не согласны с тем, что Мелкадзе не удалили в первом тайме?

– Когда играют между собой Питер и Москва, а судья прилетает из Владивостока – это немножко комично. За удар в лицо дают красную карточку, а не желтую. Разве я не прав? Или не давай ничего или удаляй!

«Зенит-2» находится на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ.