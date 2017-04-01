Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов: «Играет Москва и Питер, а судья приезжает из Владивостока. Это комично»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги матча 29-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (1:2), а также высказался на тему судейства в данной встрече.

    – Почему у «Зенита-2» игра стала получаться только во втором тайме?

    – Когда забивают быстрый гол, всегда тяжело. Допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход игры. «Спартак» в первом тайме нас полностью переиграл.

    – Почему сделали замену уже по ходу первого тайма?

    – Из этой зоны гол забили и еще два не забили. Плюс крайний защитник желтую карточку получил. Не хватало еще, чтобы его удалили.

    – Обоюдные удаления во втором тайме повлияли на ход матча?

    – Стало больше пространства на поле.

    – Не согласны с тем, что Мелкадзе не удалили в первом тайме?

    – Когда играют между собой Питер и Москва, а судья прилетает из Владивостока – это немножко комично. За удар в лицо дают красную карточку, а не желтую. Разве я не прав? Или не давай ничего или удаляй!

    «Зенит-2» находится на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 7 апреля 2017, 07:29

      А откуда судья должен был быть из Питера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 апреля 2017, 03:57

      Есть с кого пример брать.
      Скоро как цыган орать будет про "судья продажная".

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2017, 20:53

      Оба на -Радимов как и Луческу стал на судейство жаловаться? Ну в принципе все на своем месте-раз не вытягивают по игре-надо сказать что виноват судья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 1 апреля 2017, 19:42

      :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11