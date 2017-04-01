Румменигге не считает «Барселону» фаворитом в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением относительно шансов четвертьфиналистов Лиги чемпионов на победу в турнире.

«В последние три года в Лиге чемпионов побеждали лишь испанские команды. Но в нынешнем сезоне, по моему мнению, равные шансы на выигрыш трофея имеются у нескольких клубов. За плечами всех участников четвертьфинала, за исключением «Лестера», есть большой опыт.

К примеру, противостояние «Ювентуса» и «Барселоны». И туринцы, и каталонцы достаточно сильны, так что я бы не стал называть сине-гранатовых фаворитами это пары», – сказал Румменигге.

Помимо «Барселоны» и «Ювентуса» в 1/4 финала самого престижно европейского клубного турнира сыграют «Атлетико» с «Лестером», дортмундская «Боруссия» с «Монако» и «Бавария» с «Реалом». Первые встречи состоятся 11-12 апреля, ответные пройдут 18-19 апреля.