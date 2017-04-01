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    Румменигге не считает «Барселону» фаворитом в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Ювентусом»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением относительно шансов четвертьфиналистов Лиги чемпионов на победу в турнире.

    «В последние три года в Лиге чемпионов побеждали лишь испанские команды. Но в нынешнем сезоне, по моему мнению, равные шансы на выигрыш трофея имеются у нескольких клубов. За плечами всех участников четвертьфинала, за исключением «Лестера», есть большой опыт.

    К примеру, противостояние «Ювентуса» и «Барселоны». И туринцы, и каталонцы достаточно сильны, так что я бы не стал называть сине-гранатовых фаворитами это пары», – сказал Румменигге.

    Помимо «Барселоны» и «Ювентуса» в 1/4 финала самого престижно европейского клубного турнира сыграют «Атлетико» с «Лестером», дортмундская «Боруссия» с «Монако» и «Бавария» с «Реалом». Первые встречи состоятся 11-12 апреля, ответные пройдут 18-19 апреля.

    Источник: Football Italia

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    01.04.2017 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 1 апреля 2017, 14:50

      в четырёх парах есть только один фаворит- Атлетико

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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 > Avatar 2 1 апреля 2017, 15:27

      И Бавария

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 апреля 2017, 13:26

      Тоже не считаем Баварию фаворитом

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