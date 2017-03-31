Дракслер: «Не только арбитры виноваты в поражении «ПСЖ» от «Барселоны»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер вспомнил разгромный проигрыш от «Барселоны» в Лиге чемпионов. Футболист отметил, что парижанам стоит винить в итоговом результате самих себя.

«Мы очень плохо сыграли. В некоторых моментах судьи принимали спорные решения, но виноваты в итоговом результате не только они. 90 тысяч людей поддерживали «Барселону», а после третьего гола мы занервничали. Конечно, я не мог представить, что после мяча Кавани произойдет подобное», – сказал Дракслер.

Отметим, что парижский клуб нашел сразу восемь неправильно принятых арбитром решений.

Поведение месяца. «ПСЖ» жалуется на судью после разгрома от «Барсы»