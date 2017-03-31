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Луческу: «С Дзюбой постоянно возникают проблемы»

31 марта 2017, 13:37
6

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подчеркнул, что нападающий команды Артем Дзюба должен решить проблемы со своей травмой ближайшим летом. Напомним, что ранее 28-летний форвард пропустил товарищеские матчи сборной России из-за травмы колена.

– Что за загадочная травма у Дзюбы?

– Это старая травма, которая периодически дает о себе знать. Ему нужно больше времени для восстановления, поэтому с ним постоянно возникают проблемы. Надеюсь, что летом он эту проблему решит. У Шатова, Смольникова, Анюкова и Жиркова в этом году тоже заново дали о себе знать старые травмы.

– Но летом Дзюба будет на Кубке конфедераций...

– Все равно он должен эту проблему как-то решить. От этого выиграют и «Зенит», и сборная. Когда он не тренируется каждый день, это влияет на его функциональное состояние.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба забил восемь голов в 17 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Луческу Мирча
Комментарии (6)
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Nevsky_RU
1490966812
Если он вылечится - придётся тренироваться, будет тренироваться - придётся играть, будет играть - будет уставать, будет уставать - будут травмы. Опасный режим. А так поиграл чутка, поломался и обратно на лечение, а денюшки то капают...))
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kvm
1490967174
постоянно пропадают деньги...
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Бриг
1490976247
В свое время Погребняк был лучшим перед Евро 2008, но с травмой. В итоге евро пропустил, операция и больше на прежний уровень уже не выходил. Жаль, если с Дзюбой будет похожая история.
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erma
1490999417
Проблема в том что ни у наших футбольных "менагеров", ни у наших спортивных врачей, ни у футболистов нет мозгов - если правильно тренироваться, правильно питаться (отдельная и сложная тема) и соблюдать режим, то травмы заживают гораздо быстрее и травмотичность снижается. Но это слишком сложно для нашего "бей-беги" футбола, поэтому у нас сборная вечно в травмирована (Дзюба, Дзагоев, Смолов, Шатов, Смольников, Глушаков) , а играют люди, которых и близко к ней нельзя подпускать.
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