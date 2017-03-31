Луческу: «С Дзюбой постоянно возникают проблемы»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подчеркнул, что нападающий команды Артем Дзюба должен решить проблемы со своей травмой ближайшим летом. Напомним, что ранее 28-летний форвард пропустил товарищеские матчи сборной России из-за травмы колена.

– Что за загадочная травма у Дзюбы?

– Это старая травма, которая периодически дает о себе знать. Ему нужно больше времени для восстановления, поэтому с ним постоянно возникают проблемы. Надеюсь, что летом он эту проблему решит. У Шатова, Смольникова, Анюкова и Жиркова в этом году тоже заново дали о себе знать старые травмы.

– Но летом Дзюба будет на Кубке конфедераций...

– Все равно он должен эту проблему как-то решить. От этого выиграют и «Зенит», и сборная. Когда он не тренируется каждый день, это влияет на его функциональное состояние.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба забил восемь голов в 17 матчах.