Работы по адаптации «Крестовского» к Кубку конфедераций и ЧМ-2018 завершены

Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове компания «Метрострой» завершила работы по адаптации арены в Санкт-Петербурге.

«31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным в декабре прошлого года. В части адаптации объекта к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте «Метростроя».

При адаптационных работ были соблюдены все требованиям ФИФА, городских и федеральных силовых ведомств. Кроме того, были завершены работы по устранению замечаний утвержденных комитетом по строительству и замечаний ФИФА к конструкции выкатного поля.