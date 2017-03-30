Американский журналист спросил у Швайнштайгера о шансах «Чикаго» выиграть чемпионат мира

Сегодня экс-полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер был представлен в качестве игрока «Чикаго Файр».

На первой пресс-конференции футболиста в статусе игрока чикагцев американский журналист попросил хавбека оценить шансы команды на победу в чемпионате мира. Вопрос вызвал продолжительное молчание со стороны футболиста, после чего представитель пресс-службы сказал о том, что клубы не участвуют в национальных соревнованиях.

Зарплата Швайнштайгера в американскомй команде составит 4,5 миллиона долларов в год.

После трех туров «Чикаго» занимает шестое место в турнирной таблице восточной конференции чемпионата США.