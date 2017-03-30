Воронин против натурализации легионеров для сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин выступил против натурализации легионеров для национальной команды своей страны.

«Я всегда к этому плохо относился. Не важно, Украина это или какая-то другая страна. Тем более если брать нашу страну, в которой пусть даже 40 миллионов населения. Как из них нельзя найти 20 человек, воспитать и сделать из них хороших футболистов, чтобы ими гордиться?

Так можно вообще взять половину «Шахтера», дать им украинские паспорта. Или пригласить бразильцев, японцев, еще кого-то. Пусть играют за нас какие-то мулаты, брюнеты. Я не вижу смысла», – приводит слова Воронина FootballHub.

Одним из таких футболистов может стать полузащитник «Шахтера» Марлос, который ждет решения ФФУ. Он выступает в чемпионате Украины с 2011 года.