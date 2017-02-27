Марлос раздумывает над возможностью выступления за сборную Украины

Полузащитник «Шахтера» Марлос в ближайшее время может получить право игры за сборную Украины. Напомним, 28-летний хавбек является бразильцем, но за национальную команду не выступал.

«Я очень рад, что Андрей Шевченко заинтересован в моих слугах. Это человек, которым я восхищаюсь, он – мой кумир.

Буду ли я играть за сборную Украины? Сейчас мы общаемся с представителями ФФУ, обсуждаем детали. Возможно, что-то решится уже на этой неделе. Ситуация очень непростая, должны все хорошо все обдумать. Мне нужно понять, что будет лучше для меня и моей семьи», – сказал бразилец.

Напомним, что в чемпионате Украины Марлос играет с 2011 года.