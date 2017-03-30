Аллофс: «Футболисты «Вердера» обладают достаточно высоким классом»

Экс-спортивный директор бременского «Вердера» Клаус Аллофс считает, что команда с таким неплохим подбором футболистов не должна бороться за сохранение прописки в Бундеслиге.

«Я думаю, что «Вердеру» не придется вести борьбу за выживание в Бундеслиге. Эти футболисты обладают достаточно высоким классом. Да, им придется нелегко, это также надо принимать во внимание», – приводит слова Аллофса SportBild.

После 25 туров «Вердер» записал на свой счет 29 очков. Это позволяет им занимать 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги.