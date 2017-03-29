Рыжиков продлит контракт с «Рубином» до полуфинала Кубка России

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова, рассказал о переговорах своего клиента по новому контракту с казанским клубом. Напомним, что нынешнее соглашение 36-летнего вратаря рассчитано до июня этого года.

«Взаимопонимание с «Рубином» по контракту Сергея Рыжикова есть и по срокам, и по финансовым условиям, но существуют нюансы. Сейчас все зависит от клуба, обещали, что до полуфинала Кубка России тему закроют.

Когда все срастется, тогда и поставим подпись, если не срастется – пожмем руки, поблагодарим болельщиков и будем смотреть дальше. Заканчивать карьеру Сергей точно не собирается», – сказал Сафонов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Рыжиков провел 18 матчей, в которых пропустил 20 голов.