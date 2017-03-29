Бентеке верит в успех сборной России на домашнем чемпионате мира

Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке считает, что Россия добилась в последнее время очевидного прогресса. Он уверен, что наша национальная команда может добиться успеха на домашнем чемпионате мира.

«Российская сборная добилась прогресса. Сегодня перед нами предстала крепкая команда с индивидуально сильными игроками. Думаю, ваша сборная еще сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира, а с учетом таких замечательных болельщиков может пройти на турнире достаточно далеко.

Результат справедлив, но вышел он таким из-за нас. В последние двадцать минут встречи мы стали играть слишком сложно и сами дали сопернику возможность отыграться», – сказал Бентеке.

Товарищеский матч сборных России и Бельгии закончился со счетом 3:3.

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