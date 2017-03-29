Бонуччи за более активное привлечение молодежи в состав сборной Италии

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи доволен тем, как идет обновление состава национальной команды, но попросил более активно использовать молодежь в играх.

«Победы всегда придают уверенность. Мне нравится, что в сборной Италии есть целая группа отличных молодых футболистов. Сейчас мы находимся на правильном пути, что продемонстрировали в квалификации чемпионата мира-2018.

Нам нужно добавить в решительности и максимально использовать молодых футболистов, которые вызываются в сборную, чтобы они получали реальный опыт. У нас идеальное сочетание молодости и опыта. Ветераны могут дать хороший совет молодежи, которая, в свою очередь, приносит энтузиазм и страсть в нашу игру», – приводит слова Бонуччи телеканал Rai Sport.

Товарищеский матч Голландия – Италия завершился со счетом 1:2.