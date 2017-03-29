«Боруссия» может отпустить Мора на родину

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор близок к возвращению на родину. В его услугах заинтересован турецкий «Фенербахче», сообщает Hurriyet. Стороны уже провели встречу, где были обговорены детали предстоящей сделки. Известно, что турки настаивают на аренде футболиста.

Мор готов сменить клубную прописку, так как он недоволен малым количеством игровой практики в составе «Боруссии». В текущем сезоне он принял участие лишь в восьми матчах, а в стартовом составе на поле турок выходил в четырех из них. За это время он смог забить один гол и отдал две результативные передачи.