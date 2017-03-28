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Роберто Карлос: «Люди в России обожают футбол»

28 марта 2017, 17:47
4

Бывший защитник «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о российских болельщиках, а также поделился мнением о погоде в России.

– Вы играли в России. Что можете рассказать о российских фанатах?

– Они любят футбол. Они его обожают. У меня была возможность играть за команду не из Москвы, и наш стадион всегда был полон. Я думаю, Кубок конфедераций и чемпионат мира поможет России понять еще большую важность футбола, понять, что он представляет на самом деле.

– Люди часто думают, что Россия – холодная страна, но в июне не должно быть морозов. Что такое русское лето?

– Жаркое! Мы всегда шутили, что в России погода от минус 40 до плюс 40. Но лето очень жаркое. Можно встретить много людей на улице, которые наслаждаются жаркой погодой. Нужно понять, потому что русские люди страдают зимой от холодов, поэтому берут от лета все. Путешествуя по России вы поймете, что здесь очень гостеприимные люди, бары, кафе всегда полны людей. Вы поймете, насколько тут хорошая атмосфера.

Кубок конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Анжи Бразилия Карлос Роберто
Комментарии (4)
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Evklid
1490714371
Только никто не играет
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sergey_86-76
1490716794
BBC: Карлос - агент Кремля.
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Mr Abdullaev
1490718491
Дааа, игра сборной говорит как обожает
Ответить
lekseij2007
1490730765
Обожают смотреть зарубежный
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