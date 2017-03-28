Гасилин: «Шел в «Амкар» не за деньгами. Шел туда, где в меня будут верить»

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин признался, что имел предложения от топовых клубов РФПЛ, а также от команд второй восьмерки, но предпочел переход в пермский клуб.

– Вы всегда отзываетесь о «Зените» очень тепло. Это делает вам честь, Алексей!

– Нельзя забывать о том, где ты вырос. Все мы – воспитанники Академии «Зенита», родились и играли в футбол в питерских дворах.

– Помимо «Амкара» у вас было несколько предложений.

– Верно. Приглашали топовые клубы с хорошей историей, становившиеся чемпионами страны. Были интерес со стороны команд второй восьмерки, но я выбрал «Амкар». И не жалею об этом: я шел не за деньгами, а туда, где в меня будут верить, где я буду играть. Это намного важнее.

В составе «Амкара» футболист провел три матча, результативными действиями в которых не отметился.