Ролан Гусев: «Если в сборную не вернутся Игнашевич с Березуцким, то из нее и дальше будут делать клоунов»

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев выразил необходимость вернуть в сборную России защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. По мнению Гусева, национальная команда не должна играть так, как в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2).

«Стоит ли вообще придавать такое значение товарищеской игре, учитывая, что команда только строится? Конечно, стоит. Хватит уже молчать! Играть так, как сборная сыграла в последнем матче, нельзя! Нельзя так безобразничать. Считаю, пока у нас есть живые Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий, они должны закрывать центр обороны в национальной команде. Вы посмотрите, что творил с нашей защитой второй состав ивуарийцев. Ребята поднимали ручки вверх, а Вилфрид Заха в эпизоде со вторым голом обходил их как стоечки. Это никуда не годится. В сборной должны играть действительно сильнейшие.

Если они сами объявили о приостановлении карьеры в национальной команде, значит, с ними нужно искать диалог, сказать: «Вась, Сереж, ну нет у нас возможности достичь цели с этими игроками». Не получается у Станислава Черчесова, пусть Виталий Мутко договаривается. Поймите, сильнее них центральных защитников в стране на сегодняшний день просто нет. Иначе из нас так и будут делать клоунов. Это сейчас мы проигрываем Катару и Кот-д’Ивуару, а что если в соперники по группе на ЧМ мы получим Италию, Аргентину, Испанию?» – цитирует Гусева «RT».