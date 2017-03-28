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  • Ролан Гусев: «Если в сборную не вернутся Игнашевич с Березуцким, то из нее и дальше будут делать клоунов»

Ролан Гусев: «Если в сборную не вернутся Игнашевич с Березуцким, то из нее и дальше будут делать клоунов»

28 марта 2017, 07:33
23

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев выразил необходимость вернуть в сборную России защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. По мнению Гусева, национальная команда не должна играть так, как в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2).

«Стоит ли вообще придавать такое значение товарищеской игре, учитывая, что команда только строится? Конечно, стоит. Хватит уже молчать! Играть так, как сборная сыграла в последнем матче, нельзя! Нельзя так безобразничать. Считаю, пока у нас есть живые Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий, они должны закрывать центр обороны в национальной команде. Вы посмотрите, что творил с нашей защитой второй состав ивуарийцев. Ребята поднимали ручки вверх, а Вилфрид Заха в эпизоде со вторым голом обходил их как стоечки. Это никуда не годится. В сборной должны играть действительно сильнейшие.

Если они сами объявили о приостановлении карьеры в национальной команде, значит, с ними нужно искать диалог, сказать: «Вась, Сереж, ну нет у нас возможности достичь цели с этими игроками». Не получается у Станислава Черчесова, пусть Виталий Мутко договаривается. Поймите, сильнее них центральных защитников в стране на сегодняшний день просто нет. Иначе из нас так и будут делать клоунов. Это сейчас мы проигрываем Катару и Кот-д’Ивуару, а что если в соперники по группе на ЧМ мы получим Италию, Аргентину, Испанию?» – цитирует Гусева «RT».

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи ЦСКА Россия Березуцкий Василий Гусев Ролан Игнашевич Сергей
Комментарии (23)
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пряник929
1490676791
Есть игроки, только их в сборную не берут. У нас в сборной игроки взяты по непонятному всем принципу. Брать надо сильнейших на данный момент, пусть Бубнова с компьтером подключат к отбору...
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Чеба
1490677052
Онопко еще вернули бы)
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filosof sparty
1490678733
Помнится из этих уважаемых ветеранов таких же клоунов сделал Зе Луиш, который тоже далеко не топ... Видимо это наш крест(..
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Болельщик Реал Мадрида
1490680024
Ну даи сам тоже возвращайся, почему нет! Во вмем мире сборные ростят молодое поколение, а у нас пенсионеры незаменимые. Возвращайся вмести с ними, песком поле посыпать вместе удобно.
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спартак спартаков1
1490681293
может и тебя прихватить в сборную.сообразите на троих
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Garrincha58
1490681402
надо срочно выработать эликсир молодости и вернуть в сборную Онопко Ловчева или на худой конец Бубнова и тогда нас в очередной раз заподозрят в допинге
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Томь вперёд
1490681942
Ага, и Онопко с Горлуковичем!
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mnb 95
1490685913
А что тут препираться, счёт сам за себя говорит. Ещё и бельгийцы сегодня накидают.
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zohan383
1490689337
по моему нам все равно кто нам попадется в группе, все равно не выйдем. Евро 16, МИР 14 играли и вася с лехой и серега, а толку куй, алжир корея уэльс словакия все нас ибут, че тут говорить о испании италии аргентине)
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plehanov6
1490698000
полудурок! две европейские команды в группе?...
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