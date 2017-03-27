Бубнов считает, что с такой игрой увольнение Черчесова не за горами

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению Бубнова, с подобной игрой может последовать увольнение специалиста.

«Черчесов никогда не работал в сборной. Он никогда не научит играть Кутепова? Но тогда не бери его, а возьми Васина, у которого больше опыта. В «Спартаке» Кутепов не играет центрального защитника, а больше действует на левом краю центра. Если сравнивать Бердыева и Черчесова, то первый, конечно, более опытный, он больше добился успеха на международной арене. При Бердыеве наша сборная была бы более сильной в обороне. При такой игре и увольнение Черчесова не за горами», – сказал Бубнов.

Ближайшая встреча сборной России состоится 28 марта против Бельгии.