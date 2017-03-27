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  • Бубнов считает, что с такой игрой увольнение Черчесова не за горами

Бубнов считает, что с такой игрой увольнение Черчесова не за горами

27 марта 2017, 18:55
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению Бубнова, с подобной игрой может последовать увольнение специалиста.

«Черчесов никогда не работал в сборной. Он никогда не научит играть Кутепова? Но тогда не бери его, а возьми Васина, у которого больше опыта. В «Спартаке» Кутепов не играет центрального защитника, а больше действует на левом краю центра. Если сравнивать Бердыева и Черчесова, то первый, конечно, более опытный, он больше добился успеха на международной арене. При Бердыеве наша сборная была бы более сильной в обороне. При такой игре и увольнение Черчесова не за горами», – сказал Бубнов.

Ближайшая встреча сборной России состоится 28 марта против Бельгии.

Источник: Спорт FM
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Васин Виктор Кутепов Илья Бердыев Курбан Черчесов Станислав Бубнов Александр
Комментарии (12)
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Garrincha58
1490630575
скорей всего до ЧМ никого не уволят
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life85
1490633686
Может наконец-то позовут Бердыева.
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Nerlinger
1490636806
После Бельгии и гнать надо!!!
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Ronaldinho R10
1490637033
Только ж после матча с Кот Д'ивуаром рассказывал ,что увидел подвижки и наметки качественного футбола?! Шиза ?
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Обер-КанцлерЪ
1490640592
Похоже на Кубке Конфедераций нашими оболтусами будет руководить уже Бердыев!
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yorgenbarenz
1490641266
Всё,поздно пить шампанское. РФС постарался подляк стране кинуть.Теперь и Бердыев не успеет сильную команду построить.
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OPG-Diversant
1490643393
Футболисты его быстро сольют если захотят.
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Супермачо
1490644146
Кто-нибудь может мне пояснить? "В «Спартаке» Кутепов не играет центрального защитника, а больше действует на левом краю центра." При игре в 4 защитника (а "Спартак" в 5 защитников не играет) по мнению этого лысого центральных защитников нет вообще? Есть левый край центра и правый край центра, которые "не играют центральных защитников"??? Последний матч "Спартака", который Бубнов видел, был матч с "Вердером"? )
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Робинзон
1490652396
гнать этого упыря .
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vladimir-7
1490709834
А, что А. Бубнов прав и после игры с Бельгией, Черчесова нужно гнать из сборной. Черчесов самодур и в тренерском штабе с ним никто работать не будет.
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