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  • Агент Кутепова: «Меня удивила критика в адрес Ильи. Он профи, я на него ставлю»

Агент Кутепова: «Меня удивила критика в адрес Ильи. Он профи, я на него ставлю»

27 марта 2017, 15:08
24

Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова, высказал мнение об игре футболиста в национальной команде, а также ответил на критику со стороны Василия Уткина после товарищеской встречи против Кот-д'Ивуара (0:2).

«Я столкнулся с критикой в адрес Ильи. Она меня удивила. Особенно поразила фраза одного журналиста, что Кутепова оттеснил от мяча игрок из Чемпионшипа. Конечно, каждый человек имеет право на свое мнение, но в данном случае оскорблен не только футболист сборной Кот-д’Ивуара Коджиа из «Астон-Виллы», но и вся вторая лига чемпионата Англии.

У меня нет ощущения, что Кутепов сбавил к себе требования. Он очень уважает клуб, за который играет, его беспокоят неудачи в сборной, и Илья понимает ответственность перед болельщиками. У каждого футболиста бывают неудачные матчи, поэтому мы будем работать так же серьезно, чтобы играть лучше.

Не согласен, что Илья играет в «Спартаке» из-за лимита. Я изучил историю клуба и знаю, сколько пар центральных защитников, в основном составленных из иностранцев, сменилось у команды за последние годы. Их чуть ли не больше 20. Но пропускает команда меньше всего в тот период, когда Илья находится в основе. Он честно выиграл конкуренцию и, уверен, докажет, что готов закрепиться как основной защитник сборной и клуба, который в следующем году, на что я очень надеюсь, сыграет в Лиге чемпионов. Кутепов покажет, кто прав на самом деле. Он профи, и я на него ставлю», – сказал Драго.

На счету Кутепова четыре матча в составе сборной России. В нынешнем сезоне игрок «Спартака» провел 20 игр в российской Премьер-лиге.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Спартак Кот-д'Ивуар Кутепов Илья Коджиа Джонатан Уткин Василий
Комментарии (24)
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Тяп-Ляп.
1490616971
-"Я на него кладу большой и толстый".
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piligrim1986
1490617025
не, Илюша конечно косячит, причем с уфой точно такой же гол привез. Но тут стоит вспомнить березуцких - они тоже ох как поначалу косячили, а теперь их не кем заменить
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Мары
1490617095
Молод он ещё и зелен.Кто прав время рассудит. Берёзы тоже поначалу не феерили, но со временем заставили о себе говорить.
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!77
1490617601
Российский игрок честно выиграл конкуренцию при действующем лимите на легионеров. Анекдот блять
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Cant Stop
1490617894
чьи ставишь? свои ? сколько?
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kykyi
1490619029
Чемпионшип оскорблен? Чем, тем, что надрал задницу игроку РФПЛ? То есть игрок чемпионшипа оскорблен сравнение с игроком РФПЛ, забавно. Этот хрен сам то понял, что сказал?
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hafizka
1490619227
А как Уткину удалось оскорбить всю вторую лигу чемпионата Англии? Да если ему это удалось, то это обязательно надо занести в книгу рекордов Гиннесса - еще ни одному журналисту не удавалось оскорбить сразу целую футбольную лигу. А по-моему он просто сравнил уровень двух лиг - второй английской и первой российской, и к сожалению, сравнение оказалось не в нашу пользу.
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Диктор
1490624148
Считаю Кутепова как одного из самых сильных центральных защитников в России.
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батог
1490631446
Надо Илюшу в Спартак-2 на пару лет, а там посмотреть! Пока он только привозит голы Спартаку.
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marslond
1490638036
А что его хвалить нужно за провальную игру? Против бельгийцев у него есть шанс исправится
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