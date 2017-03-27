Агент Кутепова: «Меня удивила критика в адрес Ильи. Он профи, я на него ставлю»

Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова, высказал мнение об игре футболиста в национальной команде, а также ответил на критику со стороны Василия Уткина после товарищеской встречи против Кот-д'Ивуара (0:2).

«Я столкнулся с критикой в адрес Ильи. Она меня удивила. Особенно поразила фраза одного журналиста, что Кутепова оттеснил от мяча игрок из Чемпионшипа. Конечно, каждый человек имеет право на свое мнение, но в данном случае оскорблен не только футболист сборной Кот-д’Ивуара Коджиа из «Астон-Виллы», но и вся вторая лига чемпионата Англии.

У меня нет ощущения, что Кутепов сбавил к себе требования. Он очень уважает клуб, за который играет, его беспокоят неудачи в сборной, и Илья понимает ответственность перед болельщиками. У каждого футболиста бывают неудачные матчи, поэтому мы будем работать так же серьезно, чтобы играть лучше.

Не согласен, что Илья играет в «Спартаке» из-за лимита. Я изучил историю клуба и знаю, сколько пар центральных защитников, в основном составленных из иностранцев, сменилось у команды за последние годы. Их чуть ли не больше 20. Но пропускает команда меньше всего в тот период, когда Илья находится в основе. Он честно выиграл конкуренцию и, уверен, докажет, что готов закрепиться как основной защитник сборной и клуба, который в следующем году, на что я очень надеюсь, сыграет в Лиге чемпионов. Кутепов покажет, кто прав на самом деле. Он профи, и я на него ставлю», – сказал Драго.

На счету Кутепова четыре матча в составе сборной России. В нынешнем сезоне игрок «Спартака» провел 20 игр в российской Премьер-лиге.