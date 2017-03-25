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  • Уткин: «Благодаря лимиту Кутепов основной защитник «Спартака», но по факту его двигает плечом какое-то говно из Чемпионшипа»

Уткин: «Благодаря лимиту Кутепов основной защитник «Спартака», но по факту его двигает плечом какое-то говно из Чемпионшипа»

25 марта 2017, 11:31
75

Известный телекомментатор Василий Уткин поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2). Уткин подверг критике игру защитников национальной команды Федора Кудряшова и Ильи Кутепова.

«Со сборной России не происходит ничего страшного. О нет, это не катастрофа. Это вообще довольно объяснимый парадокс, но тема скучная и околонаучная. Надо в том, что происходит, разобраться.

Да, в сборной некому играть. Да, лучшими защитниками в стране остаются Игнашевич и братья Березуцкие. Сколько бы их ни было. А они уже не играют за сборную. Они решили, что им уже хватит. Но к этому нужно относиться примерно как к дефолту. Чисто экономическая параллель: все подешевело, обнулилось, это плохо вообще-то... Но среди прочего это означает, что с копейками можно начать собственный бизнес.

Это может стать историей шанса. Вот смотрите. Ну, какой Федор Кудряшов защитник сборной? В принципе, там в защите кто только ни оказывался. Но вот Кудряшов, второй Федор в истории Спартака, где он когда-то играл. Считается, что его раскрыл Курбан Бердыев. Это большая условность. Курбан Бердыев играет в футбол, в котором, когда Федор Кудряшов пасует вперед, у него семеро партнеров за спиной. То есть даже если отдаст сопернику – не страшно. Соперник офигел от такой щедрости – это уже плюс Федору Кудряшову: вверг в неуверенность.

В том же «Спартаке» классический пас Кудряшова – это моментальная контратака 3 в 1 и гол. Так что тут явно не в том, кто кого раскрыл, проблема. Но мы о сборной. В которой теперь играет Кудряшов. Там Илья Кутепов играет в центре обороны. При трех защитниках. На этой позиции нужен опыт и интеллект. С помощью этой схемы тренер Конте взорвал чемпионат Европы, чуть Германию не высадил.

Но там центрального из трех защитников играл Боккетти. Ему уже к тридцати. Он всяко больше Кутепова повидал...Однако шанс сборной России заключается ровно в том, где многим, и мне в том числе, видится ее безысходность. Вот этот Зобнин. Этот Кутепов. Этот Головин. Они ведь в своих командах... Обслуга. На подносе. Подай-принеси. Сборная для них оказывается командой, где именно они решают. Зобнин! Нет у тебя за спиной ни Денисова, ни Фернандо.

А тебя, Кутепов, продавил в элементарной силовой борьбе, в элементарной, подчеркиваю, в силовой – да это как по морде получить и не ответить – в матче с Кот-Пес-Петух Дивуаром, продавил тебя форвард из Чемпионшипа. Второго по ранжиру Британского дивизиона. И вот твое, Кутепов, место.

Ты сам это прекрасно понимаешь. Благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге Чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из Чемпионшипа. Встрепенись, Кутепов. Никто это за тебя не сделает. Вот в этом шанс», – сообщил Уткин.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ростов Кудряшов Федор Кутепов Илья Уткин Василий
Комментарии (75)
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LERMONTOV
1490431021
Я думаю не стоит так отзываться о игроке Кот-д'Ивуара. Пока кто кто а говно это наши !
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alp
1490431021
еле разобрал о чем он вообще говорит. и в конце чета жирный совсем попутал - обосрал страну и негра..
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DEFENDER114
1490431204
Василий ШУткин за последние несколько лет превратился в откровенно желтопресного пошлого (суть банального) непрофессионального (суждения в рамках высказываний примитивны, а зачастую непоследовательны и нелогичны) троля, паразитирующего в прессе вонючего клопа, выискивающего минимальный шанс мелькнуть в медиа.. деградант(
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Болельщик Реал Мадрида
1490432725
Коментатор Утки, во много и за частую прав и я поддерживаю его точку зрения. Вот только, что мне не нравится в его высказываниях, так это какие он подбирает для этого слова. Можно сказать, тоже самое, но другими словами. Да, и защитника, он обидел зря. Парень показывал достойную игру, это Кутепов на его фоне ввглядел "блохой". Его наверное так как и всю сборную, взяли по блату, из-за связей родителей, как угодно, но только не за футбольный талант и мастерство.
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FCSM#REDWHITE#
1490437838
Не человек ты Вась...
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marshal9
1490439197
Васяяяяяяя,а как же уважение к сопернику ? какое говно? это приличная сборная. А если разобраться то чемпионшип куда посильней нашей премьер лиги
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Konjaga
1490442984
Про русских все верно,вот они говно,а вот нигерков напрасно обидел....Они пятерых уродов из сбродной рашки наматывали зараз!А удары какие!!!
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Konjaga
1490443257
А насчет 18 года,думаю,самым грамотным и блпгородным будет сняться с участия в ЧМ,уступить место какой нибудь трудолюбивой сборной Буркина Фасо,например.А россия проведет и примеь чемп на высшем уровне!Один хер,из кучки кривожопых игрлчишек-миллионеров ничего не выйдет!
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serppion
1490443512
Вот Вася! Вот сукин сын! Читаю про дерьмо африканское, ан нет, несёт говном российским! Ну, обыграл дивуаровец четверых, зачем же всю нашу элиту осмеивать? Злой ты, Вася.
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Мары
1490443714
Ну и чё мы тут разорались ? Вася высказал свою точку зрения, хотя даже я с его спитчем не согласен.Кутепов зелен и молод.Ему ещё учиться и учиться как завещал ....ну вы знаете кто.По поводу Кот Дивуаара.А на каком он месте в рейтинге и на каком месте мы ? И ещё.Где был этот гениальный Уткин, когда Гинер и Миллео продавливали этот лимит по наущению сверху ? Не этот ли жирный ублюдок юродствовал над словами Карпина, что этот лимит убьёт рос футбол.Всё как говорится по Фрейду.За что боролись, на то и напоролись.
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