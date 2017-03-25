Уткин: «Благодаря лимиту Кутепов основной защитник «Спартака», но по факту его двигает плечом какое-то говно из Чемпионшипа»

Известный телекомментатор Василий Уткин поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2). Уткин подверг критике игру защитников национальной команды Федора Кудряшова и Ильи Кутепова.

«Со сборной России не происходит ничего страшного. О нет, это не катастрофа. Это вообще довольно объяснимый парадокс, но тема скучная и околонаучная. Надо в том, что происходит, разобраться.

Да, в сборной некому играть. Да, лучшими защитниками в стране остаются Игнашевич и братья Березуцкие. Сколько бы их ни было. А они уже не играют за сборную. Они решили, что им уже хватит. Но к этому нужно относиться примерно как к дефолту. Чисто экономическая параллель: все подешевело, обнулилось, это плохо вообще-то... Но среди прочего это означает, что с копейками можно начать собственный бизнес.

Это может стать историей шанса. Вот смотрите. Ну, какой Федор Кудряшов защитник сборной? В принципе, там в защите кто только ни оказывался. Но вот Кудряшов, второй Федор в истории Спартака, где он когда-то играл. Считается, что его раскрыл Курбан Бердыев. Это большая условность. Курбан Бердыев играет в футбол, в котором, когда Федор Кудряшов пасует вперед, у него семеро партнеров за спиной. То есть даже если отдаст сопернику – не страшно. Соперник офигел от такой щедрости – это уже плюс Федору Кудряшову: вверг в неуверенность.

В том же «Спартаке» классический пас Кудряшова – это моментальная контратака 3 в 1 и гол. Так что тут явно не в том, кто кого раскрыл, проблема. Но мы о сборной. В которой теперь играет Кудряшов. Там Илья Кутепов играет в центре обороны. При трех защитниках. На этой позиции нужен опыт и интеллект. С помощью этой схемы тренер Конте взорвал чемпионат Европы, чуть Германию не высадил.

Но там центрального из трех защитников играл Боккетти. Ему уже к тридцати. Он всяко больше Кутепова повидал...Однако шанс сборной России заключается ровно в том, где многим, и мне в том числе, видится ее безысходность. Вот этот Зобнин. Этот Кутепов. Этот Головин. Они ведь в своих командах... Обслуга. На подносе. Подай-принеси. Сборная для них оказывается командой, где именно они решают. Зобнин! Нет у тебя за спиной ни Денисова, ни Фернандо.

А тебя, Кутепов, продавил в элементарной силовой борьбе, в элементарной, подчеркиваю, в силовой – да это как по морде получить и не ответить – в матче с Кот-Пес-Петух Дивуаром, продавил тебя форвард из Чемпионшипа. Второго по ранжиру Британского дивизиона. И вот твое, Кутепов, место.

Ты сам это прекрасно понимаешь. Благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге Чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из Чемпионшипа. Встрепенись, Кутепов. Никто это за тебя не сделает. Вот в этом шанс», – сообщил Уткин.