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    Уткин: «Благодаря лимиту Кутепов основной защитник «Спартака», но по факту его двигает плечом какое-то говно из Чемпионшипа»

    Известный телекомментатор Василий Уткин поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2). Уткин подверг критике игру защитников национальной команды Федора Кудряшова и Ильи Кутепова.

    «Со сборной России не происходит ничего страшного. О нет, это не катастрофа. Это вообще довольно объяснимый парадокс, но тема скучная и околонаучная. Надо в том, что происходит, разобраться.

    Да, в сборной некому играть. Да, лучшими защитниками в стране остаются Игнашевич и братья Березуцкие. Сколько бы их ни было. А они уже не играют за сборную. Они решили, что им уже хватит. Но к этому нужно относиться примерно как к дефолту. Чисто экономическая параллель: все подешевело, обнулилось, это плохо вообще-то... Но среди прочего это означает, что с копейками можно начать собственный бизнес.

    Это может стать историей шанса. Вот смотрите. Ну, какой Федор Кудряшов защитник сборной? В принципе, там в защите кто только ни оказывался. Но вот Кудряшов, второй Федор в истории Спартака, где он когда-то играл. Считается, что его раскрыл Курбан Бердыев. Это большая условность. Курбан Бердыев играет в футбол, в котором, когда Федор Кудряшов пасует вперед, у него семеро партнеров за спиной. То есть даже если отдаст сопернику – не страшно. Соперник офигел от такой щедрости – это уже плюс Федору Кудряшову: вверг в неуверенность.

    В том же «Спартаке» классический пас Кудряшова – это моментальная контратака 3 в 1 и гол. Так что тут явно не в том, кто кого раскрыл, проблема. Но мы о сборной. В которой теперь играет Кудряшов. Там Илья Кутепов играет в центре обороны. При трех защитниках. На этой позиции нужен опыт и интеллект. С помощью этой схемы тренер Конте взорвал чемпионат Европы, чуть Германию не высадил.

    Но там центрального из трех защитников играл Боккетти. Ему уже к тридцати. Он всяко больше Кутепова повидал...Однако шанс сборной России заключается ровно в том, где многим, и мне в том числе, видится ее безысходность. Вот этот Зобнин. Этот Кутепов. Этот Головин. Они ведь в своих командах... Обслуга. На подносе. Подай-принеси. Сборная для них оказывается командой, где именно они решают. Зобнин! Нет у тебя за спиной ни Денисова, ни Фернандо.

    А тебя, Кутепов, продавил в элементарной силовой борьбе, в элементарной, подчеркиваю, в силовой – да это как по морде получить и не ответить – в матче с Кот-Пес-Петух Дивуаром, продавил тебя форвард из Чемпионшипа. Второго по ранжиру Британского дивизиона. И вот твое, Кутепов, место.

    Ты сам это прекрасно понимаешь. Благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге Чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское говно из Чемпионшипа. Встрепенись, Кутепов. Никто это за тебя не сделает. Вот в этом шанс», – сообщил Уткин.

    Источник: Facebook.com

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    25.03.2017 11:31
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 26 марта 2017, 22:01

      Сильно накипело!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 марта 2017, 19:20

      Кстати на Кудряша зря наезжает, они хоть на пару с Жирковым на их фланге ничего не дали сопернику создать, а вот противоположный фланг и подстраховка центрального защитника это было слезы смеха и веселья, не зря зрители аплодировали и молодцы кричали )))


      А вот то что в команде некому пас длинный дать (как это делает старичок Нобоа в Ростове) это да, печаль. Да даже и Самедов, если брать именно этот матч, за навесы с углового жирный плюс, а за работу на фланге..... тот же Калачёв за 10 минут с Тереком больше моментов на создавал.


      Да что говорить если при Бердыеве те же резервисты, никакие Байромян и Терентьев против МЮ неожиданно достойно играют.


      Надо опуститься на землю в конце концов, и прав был Слуцкий со своим "Мы - гавно!". И перестать выеживаться, какая может быть игра первым номером если на поле впервые таким составом выходят.

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 26 марта 2017, 12:07

      Тот кто двигал Кутепова плечом очень хороший африканский футболист из Чемпионшипа, а гавно по всей видимости сам Уткин.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > FRZZ 26 марта 2017, 15:09

      так Уткин же снялся в клипе Человек-говно... этим все сказано...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > FRZZ 26 марта 2017, 19:22

      А теперь давай сравним зарплату того африканского футболиста и Кутепова. Что то мне подсказывает, что у нас никакущий защитник с правильным паспортом и то больше получает.

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 марта 2017, 10:13

      согласен молодёжи ещё далеко до уровня сборной,и результат огорчил.да пусть лучше в товарках опыт набирают и "шишки набивают".взять прошедшее евро-качалкин игрока запаса своей команды выпускал и наигрывал его,что то тишина,да и братья не ахти сыграли.а по поводу "говна из чемпионшипа",на прошедшем евро думаю все видели сколько "этого говна" было в уэльсе,исландии и какой результат был. тут дело скорее в психологии,за бугром почётно за сборную играть,а у нас? как только товарка у "звезды" дзюбишки травма

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 26 марта 2017, 03:47

      Все правильно сказал. Днищенские кривоногие наши футболисты играю только благодаря лимиту. Мутко олень конченный!!

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 марта 2017, 00:25

      По поводу говна как-то неприятно запахло..

      2
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 25 марта 2017, 18:54

      Лимит - не лимит. И так было, и этак. Чего зубы тереть об этот вопрос. Ещё про осень-весну можно песню затянуть, про судей - заговорщиков, про зарплаты. Весь пыл на ветер пускаем от этих тем. А о ФУТБОЛЕ когда будем говорить? Прав 246-ой, в хоккее мы чего-то стоим, потому что там о хоккее больше всего говорят, а уж потом пересекла шайба линию или её враги подменили.

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 25 марта 2017, 18:47

      Чета пернатый выпил много... ересь несет.

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 25 марта 2017, 17:18

      Да, некрасиво по отношению к Кутепову. Нам всем горько за сборную, но нельзя прыгать как козлоногий сатир и разбрасывать фекалии во все стороны. Стыдно, товарищ Уткин.

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 марта 2017, 16:53

      Расизмом попахивает!! Только говно здесь никак ни южноафриканские парни, а как раз таки наши "лимитчики"!!!

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > 4agaaa 26 марта 2017, 00:19

      А по моему излишним плюрализмом.

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